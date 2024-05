"Biggio ha distrutto i David": il commento di Fiorello (e la proposta per Sanremo)

La prima puntata dell'ultima settimana di VivaRai2! è stata ricca di spettacolo e ospiti d'eccezione che hanno affiancato Fiorello e tutta la banda del mattin show. Ospite musicale è stato Raf che ha celebrato i 40 anni della sua Self Control coincidenti con quella di carriera, annunciando un concerto evento che si terrà a novembre al Forum di Assago. Quindi Sofia Goggia, protagonista di una serie di gag con Biggio, il corpo di ballo e lo stesso Fiorello.

E proprio a proposito di Biggio, non poteva mancare l'ironia del conduttore che ha commentato la co-conduzione del suo collega ai David di Donatello di venerdì 3 maggio segnata da alcuni momenti di imbarazzo (come il disappunto di Sergio Ballo, vincitore del premio Miglior costumi per Rapito di Bellocchio, per la premiazione avvenuta sulle scale). "Sono stati i David più belli di sempre, con l'Attila della tv - ha scherzato lo showman - Ci aveva provato al Festival di San Marino, poi da Bolle, al Concertone del 1° maggio l'anno scorso… quest'anno ha distrutto i David! Amici del premio Strega, chiamatelo!". Ma non è stata questa l'unica suggestione: "Una volta Celentano disse di voler fare Sanremo per distruggerlo, perché solo così poteva rinascere. Io un'idea ce l'avrei, è seduta alla mia destra. Date Sanremo a Biggio!", è stato l'appello ironico di Fiorello.

Intanto per ora non c'è stato nessun riferimento al futuro di Viva Rai2!, se proseguirà o meno nella prossima stagione. La certezza è che il glass del Foro Italico chiuderà venerdì 10 maggio, in attesa di conoscere le sorti di un programma che ha rivoluzionato la tv italiana di questi ultimi anni.