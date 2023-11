Caro voli, Fiorello: "A noi siciliani ora tocca viaggiare con la Briatore Airlines"

Quarto appuntamento con Viva Rai2 oggi, giovedì 9 novembre 2023, con Fiorello in diretta dal Foro Italico trasformato in un villaggio del sano divertimento e dell'allegria. Come di consueto, lo showman ha passato in rassegna, a modo suo, le notizie del giorno e al centro delle battute c'è stato l'incubo del caro voli per tornare in Sicilia per Natale, arrivato a raggiungere i 400-500 euro a tratta. "Mi hanno detto che più c'è richiesta, più l'algoritmo alza il prezzo" ha esordito: "Algoritmo, sei una testa di **! Noi, poveri siciliani, adesso siamo costretti a prendere gli aerei privati e a viaggiare con la Briatore Airlines, dove Flavio passa con il carrellino offrendo caviale o aragosta. Se un biglietto costa 500 euro e 8 siciliani si mettono insieme e prendono un volo privato da 8, per 4000 euro, conviene!".

Si prosegue, quindi, con il sì del Papa al battesimo per i figli delle coppie gay. "Si dice ‘siamo tutti figli del Signore’... Fortuna che la Chiesa ora è open, open to Meraviglia" ha osservato Fiorello: "Una volta le persone divorziate non potevano nemmeno entrare in una Chiesa. Persino Pippo Baudo mi raccontò di essere stato cacciato via, dopo essersi separato. Tra l'altro, adesso anche i padrini possono essere omosessuali e anche trans. Strano - ha concluso ironico lo showman - che la notizia del battesimo non sia stata riportata sull'Osservatorio Romano. Ve ne siete forse dimenticati?".