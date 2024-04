Fiorello orgoglioso del fratello candidato ai David: "Fatemi fare del famiglismo"

Rosario Fiorello anche questa mattina ha svegliato il pubblico di Rai2 con il suo VivaRai2!. La sua arcinota ironia gli ha permesso di scherzare anche sulla gaffe del ministro Sangiuliano, ma poi ha lasciato spazio alla cultura e in particolare al cinema.

Fiorello ha infatti parlato delle nomination ai David di Donatello, che si terranno il 3 maggio in diretta su Rai Uno: "Record per Paola Cortellesi con 19 David di Donatello, 15 per Garrone, ma anche mio fratello, lasciatemi fare un po’ di ‘famiglismo’", Giuseppe Fiorello è infatti candidato come "migliore regista esordiente" per "Stranizza d'amuri". "Complimenti a Paola! Le verrà un’infiammazione alla sciatica - ha commentato il conduttore - solo per salire e scendere dal palco per ritirare i premi, fatela a casa sua direttamente. Ieri è stata vista all’Ikea a comprare lo scaffale per metterli. Tanto li vincerà. Complimenti a tutti!".

Fiorello approfitta anche per scherzare su Biggio come inviato sul tappeto rosso della premiazione: "Ma la notizia vera è questa: retroscena e aneddoti svelati da Fabrizio Biggio sul red carpet. L’hanno messo fuori a fare le interviste, non lo fanno neanche entrare. Voglio vedere come ti sfanculerà Nanni Moretti, ‘Ma chi sei tu? Io questo neanche lo conosco’".