Fiorello, scoop sul conduttore di Sanremo 2025: "Non sarà un personaggio Rai". E lancia l'indizio su Canale 5

"Ho uno scoop sul Festival di Sanremo del 2025: non lo presenterà un personaggio della Rai!": a dare lo speciale annuncio è Fiorello durante il programma Viva Rai2! nella puntata di martedì 7 novembre 2023. Quindi l'indizio sulla rete televisiva da cui potrebbe arrivare il misterioso conduttore (o conduttrice): "Non è del canale 1, non del 2, non del 3, non del 4, non del... 6", ha affermato, saltando il numero 5 e aggiungendo: "Chi ha orecchie per intendere, intenda".

Il tema Sanremo ha aperto la seconda stagione del programma mattutino di Fiorello con la notizia che Marco Mengoni affiancherà Amadeus nella conduzione della prima serata della prossima edizione. A chi gli chiedeva se Amadeus farà anche il Sanremo 2025 come si vocifera, Fiorello aveva risposto: "Secondo me gli stanno tirando la giacchetta - aveva detto facendo finta di controllare se alle spalle ci fosse qualche dirigente in ascolto - adesso la Rai ha smentito, ha detto 'non è vero che ci sono trattative' ma gliel'hanno chiesto. Lui non ha il coraggio di dirmelo. Lo sapremo ad agosto. Amadeus mi chiama ad agosto di solito e mi dice: 'Ciuri che dici?'". Oggi però l'indizio che lascia trapelare l'indiscrezione su ipotetiche trattative che evidentemente hanno a che fare con un personaggio in forza a Mediaset e, nello specifico, Canale 5. Il totonomi è appena inziato.

Rosario: “È vero che per il 2025 hanno chiesto ad Amadeus, ma le idee per #Sanremo2025 sono altre e non è un personaggio Rai”. Si tratterebbe di un volto di Canale 5.

Fiorello ha proseguito commentando il successo di ascolti del Nove. "Secondo alcuni giornali, con Fazio e Crozza la cenerentola Nove supera Rai2 in prima serata. Ma Cenerentola de che?! Quella è la Warner Bros, hanno i miliardi, sicuramente comprano gli ascolti". E ancora: "Naturalmente scherzo, e poi gli ascolti non si possono comprare, altrimenti noi della Rai lo avremmo già fatto. Noi siamo la Bella Addormentata della Rai". E sulla fuoriuscita di molti conduttori dalle reti Rai ha aggiunto: "Purtroppo funziona così in questo momento, tutti stanno andando a La7. Ormai il livello culturale della Rai si sta abbassando, siamo alla prima elementare. Pensate che Rai3, che era la rete della cultura, ora si chiama Rai Cepu. Fate qualcosa! Sapete a chi la fanno dirigere adesso? A Milo Infante, che però è diplomato eh".

A VivaRai2! sono andati in onda momenti di divertimento e risate, ma anche riflessioni serie. Commentando una notizia che imputerebbe a Shakespeare l'uso di marijuana, Fiorello ha rivolto un appello importante ai ragazzi: "State attenti, non è così semplice. Non è più come ai tempi di Biggio e Cacciari" – ha aggiunto ridendo – "Le canne che vi vendono oggi contengono oppio ed eroina. Si può sviluppare una dipendenza anche così. Datemi retta, vi prego".