"Noi fascisti? Ma vi pare?": Fiorello commenta il caso della croce celtica inquadrata a Viva Rai2

"Ci danno dei fascisti a noi? Ma vi pare? Siamo a TeleMeloni, al Foro Italico, con l'obelisco di Mussolini dietro...": Fiorello, a inizio seconda puntata di Viva Rai2!, ha parlato subito del caso della croce celtica ben visibile al collo di uno degli uomini incaricati di garantire la sicurezza intorno al programma nella puntata di esordio. Un dettaglio che ieri stesso ha provocato un immediato intervento dell'azienda, pronta ad ammonire i responsabili della società che si occupa in appalto della sicurezza di Viva Rai2 affinché episodi simili non si verifichino mai più.

Intanto le immagini dell'uomo hanno fatto il giro della rete e del caso sollevato se n'è parlato oggi in diretta. Dopo aver rivendicato gli eventi della puntata di esordio, l'annuncio della co-conduzione di Marco Mengoni al Festival di Sanremo da parte di Amadeus e la pace tra Francesco Totti e Luciano Spalletti, Fiorello è passato alle "cose negative", riferendosi appunto all'episodio del body guard con la medaglietta della croce celtica al collo. "La croce celtica l'ho regalata io... Noi siamo della Rai: ignoranza totale! Quelli di cultura se ne sono andati..." si è giustificato ironicamente Fiorello, riprendendo la gag delle personalità di cultura passate dalla Rai a La7. "Pensate che io sappia cosa vuol dire la croce celtica? Per me, la croce celtica è come Dragon Ball..." ha proseguito. E poi, sempre a proposito di Rai e La7: "Il livello si sta riducendo sempre di più, siamo scesi alla licenza elementare. Pensate che ho visto mia figlia davanti alla tv, l'ho rimproverata dicendole 'Ma come, stai davanti alla televisione?' e lei mi ha risposto 'Sto guardando La7, sto studiando!'. Oramai, Rai3 che era la tv della cultura si chiama Rai Cepu".