Fiorello difende i Ricchi e Poveri: "Ho letto commenti che non mi sono piaciuti, ci vuole rispetto" (video)

A meno di un mese dall'inizio del Festival di Sanremo i giornalisti hanno avuto modo di ascoltare per la prima volta le canzoni in gara. Tra i trenta artisti che si esibiranno ci sono anche i Ricchi e Poveri che portano il brano "Ma non tutta la vita" arrivando alla loro 13esima partecipazione. I voti dati alla canzone in diverse pagelle non sono stati molto alti, motivo per cui Fiorello ha voluto spendere parole piene di affetto per il gruppo, ora composto solo da Angela Brambati e Angelo Sotgiu dopo essere stato a lungo formato dal compianto Franco Gatti e Marina Occhiena nella sua formazione originale.

"Qualcuno ha dato 4 e mezzo ai Ricchi e Poveri. Sta cosa non mi piace. A Sanremo votate i Ricchi e Poveri. Mi schiero" ha detto a un certo punto lo showman oggi nel corso del suo Viva Rai2: "Ho letto diversi commenti che non mi sono piaciuti. Ci vuole rispetto verso chi ha fatto la storia della musica italiana. Noi di Viva Rai 2 ci schieriamo con i Ricchi e Poveri, lo diremo ogni giorno di votarli. Anche alle Europee!", ha scherzato. Un commento il suo che ha riscosso molto consenso tra gli utenti dei social e che certamente avrà fatto piacere ai due artisti pronti a rimettersi ancora in gioco dopo 57 anni di carriera.