L'ad di Discovery: "Su Fiorello nessun progetto". E lo showman commenta in diretta tv

"Non ci fermiamo ad Amadeus. Il nostro è un percorso strategico pensato e sudato, fatto di investimenti importanti, che non ha come obiettivo la costruzione del terzo polo televisivo, che trovo un concetto francamente anacronistico, che poteva andare bene 25 anni fa": così Alessandro Araimo, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, ha parlato dell'ambizioso progetto del gruppo di produzione televisivo dopo lo strappo alla Rai del conduttore, passato al Nove con un contratto di quattro anni. Lo ha fatto nel corso di un'intervista al Corriere della Sera dove si è accennato anche a Fiorello quando si è trattato di indicare i papabili personaggi su cui Warner Bros.Discovery potrebbe puntare. "Mai incontrato. Ma chi non vorrebbe lavorare con lui? Però ci vorrebbe un progetto preciso che oggi non abbiamo", ha ammesso Araimo.

La dichiarazione dell'ad non è certo stata indifferente allo showman che l'ha voluta commentare in diretta tv a Viva Rai2. "Manco io ce l'ho il progetto, non ce l'ha nessuno!" ha affermato Fiore leggendo proprio le parole di Araimo su di lui. E notando poi una somiglianza particolare: "Tra le altre cose, lui dirige anche la navicella di Star Trek!", ha aggiunto con la consueta ironia che anche oggi ha riguardato anche il suo grande amico Amadeus: "Sappi che abbiamo ricevuto una nota da Putin, si parla troppo di te e non più di lui".

100 milioni di euro di investimenti su Amadeus? La risposta di Araimo

Intanto, oltre ad aver confermato che Amadeus dal prossimo autunno sarà volto di canale Nove, Alessandro Araimo ha commentato anche l'indiscrezione secondo cui Warner Bros.Discovery investirà 100 milioni di euro su Amadeus. "Il numero non lo posso dare, ma parliamo di quattro anni con due prime time e un access in onda tutto l'anno: qualcuno potrebbe anche dire che non sono tanti", ha affermato l'ad del gruppo: "E poi non conta il numero: la bontà dell'investimento si giudica dal costo orario rispetto allo share - e ai ricavi - che genera". Se Ama condurrà I Soliti ignoti su Nove? "Stiamo valutando varie ipotesi sia in access sia in prime time su format già esistenti o da sviluppare", ha poi aggiunto. E sull'obiettivo di share che ci si aspetta da lui: "Arriva dal 28%, se dicessi 27% sarei un po' ambizioso..." ha ammesso: "Oggi in quella fascia oscilliamo siamo attorno al 4%, se raddoppiamo quella cifra è già un grandissimo risultato anche se la rete ha dimostrato di saper fare di più. Ma al di là del primo riscontro sarà importante la crescita nel tempo".