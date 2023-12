Fiorello entra di nascosto nello studio di "Ballando con le stelle" e sfotte tutti: il video è esilarante

Esilarante l'incursione di Fiorello nello studio di Ballando con le stelle. Nella puntata di Viva Rai2! in onda oggi, lo showman si è intrufolato negli spazi che ogni sabato accolgono la squadra del programma di Rai1 e, in compagnia di Fabrizio Biggio, con tanto di torce a illuminare il buio, ha dato vita a un surreale momento di tv.

"Ballerino per una mattina" si è definito Fiorello sul palco del dance show prima di prendere di mira il tavolo dei giurati e lasciare loro biglietti scritti fingendosi improbabili mittenti. "Sei poco elegante, inutile… Diamogli zero, firmato Terzi. E poi gli facciamo un dito medio", il messaggio per Guillermo Mariotto. "Tuo marito cucina male dalla Clerici, firmato Rossella Erra", quello per Selvaggia Lucarelli, mentre a Ivan Zazzaroni è stato destinato un "Non capisci niente di ballo. Body Shaming: hai i capelli del 1986. Firmato Mammucari".

Poi ecco il commento sul fantomatico libro del regolamento di Ballando con le stelle, la lettura di improbabili regole e il riferimento ad Alberto Matano: "In quanto vicedirettore dell'intrattenimento, gestisce il tesoretto, che dev'essere dato ai più scarsi in modo che superino i più bravi, facendo così incazzare tutti. Tipo che un Caprarica vinca contro Roberto Bolle o un Lino Banfi contro Elena D’Amario. Abbiamo finalmente capito tutto del tesoretto, ragazzi". La perlustrazione è finita con l'arrivo di Milly Carlucci che ha costretto Fiorello e Biggio a scappare prima di essere beccati.