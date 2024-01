Fiorello sullo scivolone di Fedez: "Gli è capitato altre volte: una volta se l'è presa con Gandhi e Madre Teresa, non li ha riconosciuti"

Seconda puntata di questo 2024 di VivaRai2! Fiorello, accompagnato da Biggio, Casciari e da tutta la banda, ha suonato ancora la sveglia a suon di notizie, musica e buonumore. Tra gli argomenti trattati dallo showman anche l'ultimo scivolone di Fedez: "Ha mostrato in diretta una foto del suo hater, sbagliando però persona - ha spiegato Fiorello - Gli è capitato altre volte: una volta l'è presa con Gandhi, poi con Madre Teresa di Calcutta, non li ha riconosciuti. Ma la volta più grave è quando se l'è presa con Milo Infante...". Poi ha chosato con un appello: "Sui social diamoci tutti una calmata!".

Anche le ultime dichiarazioni del generale Vannacci, che ha definito Mussolini 'un grande statista' sono state commentate: "Ha aggiunto 'Attila? Un ragazzo introverso. Hannibal Lecter? Una buona forchetta'", ha ironizzato Fiorello. Vannacci ha poi aggiunto: "Se avessi un figlio gay cercherei di orientarlo verso l'eterosessualità". E lo showman: "Perché orientare? Esistono le medicine: c'è lo sciroppo Eterox! Due cucchiai al giorno e un gay diventa etero in tre settimane".

Nell'orbita politica c'è stato il caso Pozzolo e lo sparo di Capodanno: "Può capitare - ha affermato Fiorello - Vi dirò, la pistola in realtà qualcuno l'ha hackerata!". Passaggio, infine, su Ignazio La Russa, ieri al Memoriale della Shoah al Binario 21. Alla domanda "si sente antifascista?", il presidente del Senato non ha risposto. "Pensate, una volta sentita quella frase ha battuto il record di Bolt dei 100 metri

piani", ha scherzato ancora lo showman.

Fiore:"Fedez did a bit of a mess, can I say something y'all? CALM DOWN A LITTLE, OK?(...)so Fedez attacked his hater on his podcast but got the wrong pic, and he also attacked Gandhi,Mother Teresa and Milo Infante...and I can forgive Gandhi and Mother Teresa, but Milo" #VivaRai2 pic.twitter.com/yarLsP21Mk