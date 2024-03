Fiorello sulla copertina Ferragni-Joker: "Anche Schlein vuole una cover così..."

Continua a tenere banco il tema Chiara Ferragni truccata da 'Joker' sulla copertina dell'ultimo numero de L'Espresso. Tanti i commenti e tante le discussioni sull'argomento, trattato anche da Fiorello nella puntata di oggi, venerdì 8 marzo, di Viva Rai2. "Siete dei geni. La prima uscita fu la tuta grigia, valanghe di odio. Poi 'avete frainteso', e ancora odio. Poi da Fazio, ancora odio. Poi l'idea: la copertina 'violenta' da L'Espresso. E signori, finalmente dal primo 'Balocco gate' i primi risultati: il pubblico si è spaccato, alcuni addirittura a favore della Ferragni! Ce l'avete fatta, eccola la strategia vincente!" ha affermato lo showman con la consueta ironia. "C'è stato davvero un momento in cui qualsiasi cosa portava alla sua distruzione", ha proseguito, "Il mondo crolla per l'inquinamento ambientale? Era colpa della lacca della Ferragni. Ora invece finalmente le prime cose positive: bravi! Pensate che la Schlein ha chiamato L'Espresso e ha detto 'voglio la copertina da Joker'...".

Fiorello non poteva però anche non riprendere l'episodio con protagonista Jorit, lo street artist napoletano che ieri a Sochi ha chiesto una foto a Putin "per dimostrare che è umano": "Fammi vedere un po' su questo Jorit... Ci sono suoi selfie con Attila, Gengis Khan, Jack lo squartatore e addirittura con la saponificatrice di Correggio!". Da Putin si passa a Zelensky: "Ieri era ospite da Bruno Vespa e alla fine della puntata gli ha chiesto 'voglio fare un selfie con lei, per dimostrare che è umano'".

Chiosa sul tema guerra ancora con Zelensky, secondo il quale in caso di sconfitta dell'Ucraina toccherà a tutti i paesi Nato, Italia compresa: "Noi non abbiamo nulla da temere, abbiamo Jorit - ha scherzato Fiorello - Ha fatto il murales di Ornella Muti, ne farà uno su Pupo e vedrai che Putin si calmerà. Pupo tra l'altro sarà al Cremlino il 15 marzo, ci saremo anche noi! Monteremo il glass nella piazza Rossa...".