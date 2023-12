Fiorello: "Immaginate una fiction su Salvini interpretata da un attore di colore? Sarebbe meraviglioso"

Altro giro, altra corsa per VivaRai2!, il mattin show più amato dagli italiani. Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda hanno suonato la sveglia in una nuova puntata a suon di notizie, musica e buonumore.

Uno dei temi più cari a Fiorello è quello della satira politica. Si parte dal Mes e dal ministro Crosetto: "È uscito un film con lui protagonista, si chiama 'Cattivissimo Mes'!". Quindi, la Cop28: "Usano 315 aerei privati per riunirsi e finisce sempre a tarallucci e... Co2. La bozza scontenta tutti e c'è il silenzio di Pechino. Insomma, con questa Cop28 non si è concluso niente". Scatta l'ironia anche sugli ambientalisti sceicchi: "Hanno proprio la faccia da ambientalisti, ma si può dare il clima in mano a questi? Tra l'altro Renzi li conosce tutti. Vi dico solo che ha fatto il pieno di diesel nella macchina elettrica...".

Si passa dunque da Emma Bonino, contesa da Renzi e Calenda: "Lei li gela: non mi fido. Magari presi singolarmente non si sa, ma tutti e due insieme.... Affideresti qualcosa a Calenda e Renzi insieme?". Quindi su un'intervista al ministro Pichetto Fratin: "Dice 'siamo per il nucleare ma non per le centrali'. È come dire siamo per la letteratura ma non per i libri, vuole usare piccoli reattori, così che ognuno ne abbia uno in casa. Fatevene regalare uno per Natale! E se dovesse esplodere una centrale nucleare in Francia? La fermiamo alla Dogana".

Chiosa dunque su Matteo Salvini: "Faranno un film su Annibale con Denzel Washington e i tunisini si sono arrabbiati perché è un attore di colore, mentre Annibale era bianco. Immaginate in futuro una fiction su Salvini interpretata da un attore di colore? Sarebbe meraviglioso", ha concluso Fiorello. Il riferimento è alla decisione di affidare all'attore Denzel Washington il ruolo dell'antico generale cartaginese Annibale in un prossimo film di Netflix, scelta che ha scatenato un piccolo ma acceso dibattito in Tunisia, paese natale del generale militare. L'organo di informazione tunisino in lingua francese La Presse ha pubblicato un articolo in cui si afferma che il casting ha creato "un errore storico", mentre sui social media alcuni utenti hanno accusato Netflix di promuovere la "cultura woke". Una petizione online firmata da 1.300 persone ha esortato Netflix a "cancellare il suo pseudo-documentario" e ha chiesto al ministero della Cultura di "intervenire contro il tentativo di rubare la nostra storia".