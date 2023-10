La Rai cancella Belve? Fiorello non ci sta: "Se Francesca va sul Nove buco le gomme della macchina di Mentana"

Da lunedì 6 novembre torna la sveglia di Fiorello con il suo Viva Rai2! dalle ore 7. In occasione della conferenza stampa di presentazione lo showman ha commentato con la consueta ironia diversi temi che in questi giorni circolano come indiscrezioni tra le cronache mediatiche, tra cui quella riguardante Belve in procinto di passare dalla Rai al canale Nove. Ed è stato così che, approfittando della presenza dell'ad Rai Roberto Sergio, Fiorello ha voluto sapere qual è la reale situazione. "È vero che Belve trasloca sul Nove?" gli ha chiesto; "No" è stata la risposta secca dell'ad. "Non ve la fate scappare. A Francesca ho detto che se va sul Nove mi presento sotto casa sua e buco le gomme della macchina di Mentana", ha scherzato Fiore referendosi al compagno, il direttore del TG di La7 Enrico Mentana. Poi, tornando serio ha aggiunto: "Basta con questa storia che tutti migrano, la Rai è sempre la Rai e non è TeleMeloni, visto che prima c'è stata TeleDraghi, TeleMonti e così via. La Rai la si ama sempre, come la mamma, chiunque stia al governo".

"Sanremo non è il mio mestiere"

Quanto a Sanremo e alla persistente domanda sul suo ruolo nella kermesse, Fiorello ha ancora una volta allontanato ogni ipotesi di conduzione: "Non è il mio mestiere, non lo avete ancora capito? Quando mi chiedono “quando condurrai Sanremo” non dico che mi offendo ma quasi", ha ammesso: "Io faccio altro, se conducessi Sanremo dopo la quarta canzone presentata mi sarei già stufato. La verità è che ho fatto cinque Sanremo di fila, perché quest’anno andremo fuori dall'Ariston con il nostro glass". Sul prossimo Sanremo, dopo l'ultimo di Amadeus: "Nel 2025 prendete Fedez come direttore artistico e richiamate Fazio dal Nove", ha proposto.

E sulla nuova location del suo Viva Rai2!: "Non siamo stati sfrattati da via Asiago, ce ne siamo andati noi, che è diverso. Io ho detto proprio: non voglio più stare qua. Lo capiamo, lo abbiamo sempre capito, non ho mai pensato “ah, che stronzi”. Nel rispetto degli inquilini abbiamo deciso di andarcene", ha ribadito a proposito della nota polemica sulle lamentele che hanno indotto al trasloco del programmo al Foro Italico: "Ora gli unici che si possono lamentare sono Malagò e Nepi" ha aggiunto riferendosi ai vertici di Coni e Sport e Salute.