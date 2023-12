Fiorello: "Giorgia Meloni come tata? Studiava e preferiva i Lego alle bambole"

Gian Marco Chiocci, il direttore di tg1, ha intervistato Rosario Fiorello dal divano della sua abitazione romana. Nel salotto, tra l'albero di Natale e le foto di famiglia, è stato allestito il set. E così tra una domanda personale e una sul suo orientamento politico, che ha un po' infastidito Fiorello, non poteva mancare quella su Giorgia Meloni baby sitter.

La premier infatti è stata per qualche anno la tata della figlia maggiore di Susanna Biondo, Olivia. "La Meloni come baby sitter? Dovreste chiederlo a mia moglie. Lei dice che era bravissima, studiava mentre stava con la bimba e non la faceva giocare con le bambole, ma amava il Lego, costruiva... Comunque un bel ricordo, nulla da dire su Giorgetta".