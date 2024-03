Fiorello, il messaggio per Kate (con frecciata a Ferragni): "Vieni in Italia. Qui puoi vendere pandori, truffare..."

L'errore di Televideo ha fatto il giro dei social e ovviamente Rosario Fiorello, nella sua VivaRai2, non poteva non parlarne. La non vittoria di "Io Capitano" di Matteo Garrone ha suscitato grande delusione, ma la descrizione data del film, da parte del servizio tv, ha fatto prevalere la rabbia.



"Io capitano, il film di Matteo Garrone, ispirato alla vita del capitano Schettino e al disastro della Costa Concordia – commenta lo showman – È tutto vero, io all’inizio pensavo fosse una fake!". E seguendo lo scivolone Rosario ha continuato a ironizzare: "La pellicola ‘Anatomia di una caduta’, storia di Biden che scende da una scaletta di un aereo, non ha ottenuto nessuna statuetta! Eccone un altro: il film ‘Povere creature!’ parla del centrosinistra che torna sconfortato dall’Abruzzo, ha vinto quattro statuette, oltre le aspettative!".

Come non parlare poi di Kate Middleton: "Se la stanno mangiando viva per un ritocco a una foto. Ma amici inglesi! Già ti sei sposata William, stai sotto i riflettori, questa è stata male poverina” – il conduttore la difende a spada tratta – “Ma vieni in Italia, puoi fare qualsiasi cosa: vendere pandori, truffare a destra e a manca, sparare a Capodanno, fermare treni a Ciampino. Fatti un bel ritratto a olio invece del selfie!". "Qui da noi - ha aggiunto Fiorello cercando di rincuorare la principessa -, io ho usato Photoshop sulla carta d’identità. Avevo i capelli lunghi, quindi ho fatto la foto e mi sono fatto limare i capelli dal fotografo, sembravo Diodato".