Scivolone di Fiorello, mostra il numero di Lorella Cuccarini in diretta: la reazione

Non sarà proprio una bella giornata per Fiorello, sicuramente impegnato a mettere una grossa toppa sul buco fatto questa mattina in diretta a Viva Rai 2. Un errore grave, per cui prima di concludere la puntata si è detto "molto preoccupato", che rischia di far scricchiolare la sua amicizia con Lorella Cuccarini.

Lo showman ha mostrato per sbaglio davanti alla telecamera il numero di telefono della conduttrice. Intento a videochiamarla - come fa spesso la mattina con diversi personaggi (ieri con Giorgia, altra co-conduttrice di Sanremo 2024) - non si è reso conto che inquadrando il suo smartphone il numero era ben leggibile. Glielo ha fatto notare Biggio, che ha subito girato il cellulare per coprirlo, ma ormai il danno era fatto. La conduttrice non ha mai risposto e chissà se sarà stata inondata da telefonate e messaggi, come avvenne l'anno scorso ad Alessia Marcuzzi, sempre per colpa di Fiorello.

Quella volta la conduttrice sdrammatizzò sui social, mentre Lorella Cuccarini tace, forse infuriata con lo showman. "Sono molto preoccupato per ciò che è successo" ha confidato sul finire della puntata, visibilmente pensieroso. Una ramanzina stavolta non gliela toglie nessuno.

La polemica su Sinner

Fiorello questa mattina ha commentato anche la polemica nata dopo l'invito di Amadeus a Jannik Sinner, reduce dal trionfo agli Australian Open, a Sanremo: "Non lo riconoscevo più, a una settimana da Sanremo non stava succedendo niente e finalmente dall’invito a uno sportivo a Sanremo è montata una polemica che oggi campeggia su tutti i giornali. Jannik non dovevi vincere". Poi ha concluso: "Ma no scherzo, è un bravo ragazzo. È talmente un bravo ragazzo che non vuole andare a Wimbledon per non rovinare l'erba".