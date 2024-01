Fiorello commenta l'esonero di Mourinho: "Con il traffico che c'è rimarrà a Roma altri tre mesi"

Nuovo appuntamento con il buonumore di Viva Rai2! oggi 17 gennaio. Il mattin Show capitanato da Fiorello, in compagnia di Biggio, Casciari e di tutta la banda è partito come sempre dalla rassegna stampa e, in particolare, da una notizia che sta facendo discutere molto in queste ore: l'esonero di Mourinho. "A De Rossi va il nostro in bocca al lupo" ha esordito Fiorello. E sull'allenatore portoghese: "Mourinho ha già lasciato Trigoria, ma rimarrà a Roma per altri tre mesi perché, con il traffico che c'è, si sa come funziona. Pare, inoltre che abbia dichiarato: ‘Rimango qui e mi candido in Sardegna, tanto lo fanno tutti’" ha ironizzato.

Spazio poi a un commento su Julio Iglesias, fermato in aeroporto nella Repubblica Dominicana, per una valigia contenente 42 kg di cibo. "Ieri si parlava solo di questo" ha proseguito lo showman. "Provate ad andare in America con della mortadella in valigia e vedete cosa succede. È peggio della cocaina, delle pistole o delle bombe a mano! Prodi quando andava in America era il Pablo Escobar della mortazza. Morandi era molto più light, perché portava ‘banane e lamponi’. Non si sa che cosa abbiano gli americani contro i salumi". E non poteva mancare anche un riferimento alle ultime vicende che hanno coinvolto il generale Vannacci e alla sua nuova sfida contro il Ministro Crosetto. "Vannacci contro Crosetto è come Godzilla contro King Kong" ha commentato Fiore, "Tra l'altro Vannacci, come sappiamo, si è espresso su come cambiare gli orientamenti sessuali. Fortuna che adesso la medicina ha fatto passi da gigante. Dopo Eterox, per gli etero che vogliono diventare gay presentiamo lo sciroppo Gayrox. Si possono comprare anche in coppia! Per chi è indeciso abbiamo invece il Fluidox. Da non perdere, siamo tutti un po' fluidi in fondo. E se li comprate tutti e tre c'è il 10% di sconto".