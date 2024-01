Fiorello sulle parole del Papa: "Il piacere è dono di Dio? Giusto, è la natura"

Si avvia verso la conclusione la prima settimana del 2024 di VivaRai2! Il mattin show condotto da Fiorello, affiancato da Biggio, Casciari e tutta la banda, ha suonato la sveglia con il buonumore anche in questo giovedì, partendo dalle notizie del giorno e passando per musica, balli e ospiti speciali.

Tra le notizie commentate anche le ultime dichiarazioni di Papa Francesco che ha affrontato il tabù sesso definendo il piacere 'un dono di Dio': "Finalmente, io questa cosa qua l'ho sempre pensata - dice Fiorello - Sono del parere che il nostro signore ci abbia dato il kit completo per riprodurci ma non solo, anche qualora uno non avesse partner. Infatti il Papa dice 'la castità non è astinenza'. Tabù anche quello? No, è la natura", prosegue. "Il demonio è la lussuria? Tutti facciamo un po' di sala giochi...", conclude scherzando ancora lo showman.

A far sorridere una storia che arriva dall'India: "Ambulanza prende una buca troppo forte, uomo all'interno che era stato dichiarato morto è tornato in vita". Fiorello non poteva non commentarla: "Insomma, la buca ha autodefibrillato quest'uomo mentre era già al tunnel con la luce. Appena si è risvegliato ha chiesto 'dove sto, a Roma?' Infatti qua non sta morendo più nessuno", scherza lo showman che poi rivela un suo timore: "Io ho quella paura lì. Non bastano due giorni, con me meglio se ne aspettate 20. Voglio essere messo in un abbattitore da sushi...".