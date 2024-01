Fiorello, scoop su Piero Chiambretti: "Sarà su Rai3". Poi lo spoiler: programma con Amadeus in arrivo?

Tanti "spoiler" nell'ultima diretta Instagram di Fiorello prima del ritorno di VivaRai2!, questo lunedì 15 gennaio alle 7 del mattino su Rai2. Collegato dal Bar River di Roma con Biggio e il resto della sua banda mattiniera, lo showman ha accolto in collegamento due ospiti speciali: l'ad della Rai, Roberto Sergio, e la conduttrice radiofonica Ema Stokholma.

Sergio ha subito regalato uno scoop non da poco a Fiorello: "Chiambretti ci verrà presto a trovare in Rai - le parole dell'ad - Lo voglio riportare a tutti i costi. Cosa farà? Televisione. Non lo piazzeremo nella 'zona' di Fazio, ma sarà sempre su Rai3. Poi ti verrà a trovare e te lo dirà lui", ha chiosato parlando con lo showman. E ancora, ecco arrivare anche un'altra anticipazione su quello che pare essere il progetto di un programma condotto insieme da Fiorello e Amadeus: "Ho incontrato Ama e stiamo lavorando sul progetto. Ti ricordi "Attenti a quei due"? Era un telefilm", ha detto Sergio, prontamente bloccato da Fiorello che lo ha interrotto salutandolo: "Non devi dire tutto", ha detto sorridendo. Se e quando effettivamente lo showman e il conduttore torneranno insieme in tv sarà il tempo a dirlo: per ora la coppia di amici e colleghi è attesa ancora sul palco dell'Ariston nel prossimo Festival di Sanremo per la serata finale, ufficialmente l'ultima - almeno per ora - dell'era di Amadeus come direttore artistico.

Infine, nel corso della diretta Instagram, Fiorello ha concluso con Ema Stokholma, 'beccata' sul set di un film di Carlo Verdone. Lo showman, come suo solito, non poteva non concedere qualche altro 'spoiler' al pubblico: "Ema è sul set di un film di Verdone, sicuramente sarà 'Vita da Carlo 3' e uscirà l'anno prossimo". La conduttrice radiofonica non smentisce, ma non aggiunge altro: "Non so cosa posso dire e cosa non posso dire".

