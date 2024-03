Fuorionda del Tg2 sulla figlia di Fiorello: lui risponde così in diretta

Si è tolto il dente quasi subito Fiorello, che a pochi minuti dall'inizio della puntata di oggi di Viva Rai 2 ha commentato lo sgradevole fuorionda del giornalista del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo su sua figlia Angelica, ieri protagonista insieme a lui di un emozionante siparietto in diretta per la festa del papà.

"Che carini! Adesso questa c'avrà 12 trasmissioni" ha detto Giacovazzo, convinto di non avere il microfono acceso. Parole che gli sono costate un provvedimento disciplinare, oltre a feroci critiche. A stemperare i toni ci ha pensato, però, proprio Fiorello: "Premetto che se venissero fuori i miei fuorionda altro che provvedimenti disciplinari - ha detto - Mi arresterebbero le guardie svizzere, oppure potrebbero venire i corazzieri".

Il chiarimento con Giacovazzo

Fiorello ha fatto sapere di aver chiarito personalmente con il giornalista: "Io e Piergiorgio ci siamo sentiti e l'abbiamo risolta tra noi, da uomini, non c'era bisogno dell'intervento di nessuno. Poi non aveva detto niente di male, ha detto 'questa'. Mia figlia si chiama, all'anagrafe, Fiorello Angelica Questa. Lui lo sapeva. Io non mi sono preoccupato per quello che ha detto, ma perché ha detto che avrà 12 trasmissioni. Se disgraziatamente ad Angelica danno Sanremo io ci devo andare. Puoi dire di no a tua figlia?". Tra una battuta e l'altra, lo showman ha continuato: "Io e Piergiorgio ci siamo scritti e chiariti. Tutto apposto. I fuorionda capitano. Quando è successo tutto l'ambaradam ero a letto, perché il pomeriggio dormo, mi sono svegliato ed era successo qualsiasi cosa. Fatemi salutare Piergiorgio, che ha passato una brutta giornata. Non è successo nniente. Ripeto, io ne ho fatti di peggio". Infine un messaggio importante, che potrebbe far cambiare idea ai vertici Rai sul provvedimento disciplinare nei confronti di Giacovazzo: "Uno fuorionda è libero di dire quello che gli pare. Viva la libertà di espressione". E per sdrammatizzare ancora di più, un finto fuorionda sul figlio di Amadeus.