La Rai rischia di perdere Sanremo, Fiorello senza pietà tira in ballo Berlusconi

Sanremo via dalla Rai? La certezza non c'è ma come ha ricordato anche il sindaco della città ligure la concessione è in scadenza e tutto, dunque, potrebbe succedere. "Il Festival è della Rai fino al 2025, poi si vedrà. Amadeus ha contribuito a far crescere in modo esponenziale il Festival, in televisione e nella nostra città. È un grande professionista e un amico di Sanremo", ha dichiarato il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, a La Stampa.

A parlare della questione è stato anche Rosario Fiorello a VivaRai2! lanciando una vera e propria sciabolata alla Rai: "La Rai corre ai ripari, obiettivo blindare gli ultimi big rimasti. Pare che Carlo Conti sia stato chiuso in uno sgabuzzino al terzo piano di Viale Mazzini", e poi, "C'è ancora assoluto mistero sull'azienda che potrebbe acquistare il Festival. Si sa solo che potrebbe cambiare nome in 'PierFestival'!", una battuta che lascia intendere che secondo lo showman Mediaset potrebbe davvero provare ad accaparrarsi la kermesse musicale.

"Dopo Amadeus via anche Floris - ha commentato ancora Rosario -. Lui fa il giro della morte, dopo la Rai è stato a La7, ora salta l'8 e andrà al Nove", prosegue lo showman leggendo un quotidiano. L'indiscrezione vera e propria però arriva subito dopo: "La Warner sta trattando per acquistare il polo giornalistico de La7. Mentana ha già il cartellino con la scritta 'scontato del 20%', è già in partenza. Appena si comprano l'informazione hanno fatto già il terzo polo: Rai1, Canale 5 e il Nove".