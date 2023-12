Fiorello a Mediaset? La proposta e la risposta di Pier Silvio Berlusconi (c'entra Maria De Filippi)

Fiorello a Mediaset? Forse. Rosario "ha stipulato" un accordo con Pier Silvio Berlusconi tramite Maria De Filippi. A Viva Rai2! può succedere di tutto, ormai questo è certo. Questa mattina però grazie a un messaggio vocale e poi a una videochiamata c'è stato un filo diretto tra il Glass di Fiorello e il Biscione.

"Fiorello viene gratis se non controprogrammiamo Sanremo? Allora sì, è proprio sbagliato!", queste le parole di Pier Silvio Berlusconi fatte ascoltare durante la diretta di questa mattina, 5 dicembre. Nel vocale originale, inviato tramite Whatsapp, Silvia Toffanin 'ha intervistato' il compagno in merito alla dichiarazione fatta da Fiorello riguardo alla possibilità di andare a Mediaset gratis se il Biscione avesse deciso di non fare concorrenza a Sanremo. "Sanremo è Sanremo, grande rispetto. Ma non si può spegnere tutta la televisione. Fiorello ha detto che, se non controprogrammiamo Sanremo, viene gratis su Canale 5? Allora secondo me è proprio sbagliato programmare il sabato, vado a parlare con Maria...", ha dichiarato ridendo l'amministratore delegato. Il caso nasce dalla decisione, presa a inizio del 2023, di non "fermare" la programmazione Mediaset nella settimana del Festival.

La questione poi è stata dibattuta direttamente con Maria De Filippi, oggi è il suo compleanno e per l'occasione Fiorello l'ha videochiamata. Dopo gli auguri e la canzone 'Buon compleanno' Fiorello è andato dritto al punto. "A Sanremo hai molti figli (si riferisce a Emma, Alessandra Amoroso, Sangiovanni, Annalisa, ndr). Io so che Piersilvio ti avrebbe chiamata, perché io gli ho promesso una prima serata gratis in caso tu non fossi andata in onda contro Sanremo", ha spiegato Fiorello. "Mi ha chiamata poco dopo e lui mi ha detto che è pronto: che se te vieni di qua e io sto a casa". Fiorello poi la invita al Glass che sarà allestito fuori da Sanremo: "Vieni a fare il venerdì con noi". E De Filippi: "Tu vestito da postino e io ti porto la posta da parte di Pier Silvio". "Beh direi che se io mi vesto da postino e te mi porti la posta, direi che facciamo il 97% di share". La conversazione si è conclusa con Maria che gli ricorda: "Se tu accetti un'ora devi venire a Mediaset". Chissà cosa succederà...