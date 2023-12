"Va alle poste e copula con tre donne": la spietata satira di Fiorello su Stefano e Belen

"Sono arrivata a 12, poi ho smesso di contare", questo ha dichiarato Belen Rodriguez a Domenica In rivelando i numerosi tradimenti di quello che tra poco sarà, ufficialmente e legalmente, il suo ex marito. A queste affermazioni Stefano De Martino, che era ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, non ha risposto direttamente, ma si è limitato ad affermare che lui non racconterà mai la sua versione della storia.

Di questo argomento non poteva non parlare anche Fiorello a Viva Rai2!. "Se cerchi ‘amante di De Martino’ su Google Maps il navigatore ti ci porta", ha ironizzato il conduttore. Poi Rosario ha letto alcune notizie, false, dell'ultimora scatenando l'ilarità dei presenti. "Ragazzi, ancora notizie su De Martino: ‘Va alle poste e copula con tre donne in coda. De Martino guarda Viva Rai2! e chiede il numero di Mauro Casciari. Si ferma al semaforo rosso e si accoppia con la donna della macchina accanto. Accompagna il figlio al bioparco di Roma e ci prova con una leonessa!’. Ragazzi, io non so se sono vere tutte queste cose, ma purtroppo è il mio lavoro" esclama Fiorello divertito. Ma poi ecco che lancia anche una frecciata a Fabio Fazio: "Una nuova ultima ora: Stefano De Martino va ospite da Fazio e ci prova con la Nove. La satira è satira non guarda in faccia a nessuno e noi la dobbiamo fare".