Fiorello e la frecciata a Ilary Blasi: "Ho litigato con mia moglie, ci faranno un film"

A VivaRai2, Fiorello non poteva non parlare del docufilm più chiacchierato del momento: "Unica". Nel biopic di Netflix Ilary Blasi racconta la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti.

Rosario Fiorello non poteva non trattare l'argomento ironizzandoci sopra. Il tema però è stato anticipato da una clip che pubblicizza Roma: "Il Ministro della Cultura Sangiuliano ci ha spronato a parlare di cultura, soprattutto di Roma. Dobbiamo promuovere la cultura, i musei e tutto ciò che abbiamo di bello. Chi può farlo meglio di lui, Francesco Totti". E così è andata in onda una clip nella quale la voce del capitano parla del Colosseo.

Ecco poi la stoccata del conduttore: "Sapete che sta andando questo documentario di Ilary che parla di lui. Si fa così. Affari di famiglia e tu fai un documentario, che Netflix è lì pronto. Tra l'altro, l'altro ieri mia moglie mi ha detto: 'Vai al supermercato e mi prendi questo tipo di prosciutto che piace a me, quello dolce'. Io ho preso l'altro, quello salato. Ho sbagliato e abbiamo avuto un battibecco. Quindi il prossimo documentario su Netflix sarà su 'Perché hai preso il prosciutto sbagliato'", si chiamerà 'Unico deficiente che sbaglia il prosciutto'".