Whoopi Goldberg mostra Fiorello e Mahmood nel suo programma: "Ecco cos'è successo in Italia". La reazione dello showman (video)

"Thank you Mahmood e Rosario Fiorello": così Whoopi Goldberg dal suo programma The View in onda su Abc, ha ringraziato lo showman e il cantante che ieri, nella puntata di Viva Rai2!, hanno omaggiato l'attrice protagonista del film cult Sister Act. L'occasione è stata il 68esimo compleanno di Goldberg che, informata della performance a lei dedicata dalla squadra del programma italiano, ha mandato in onda uno spezzone di quanto accaduto durante la messa in onda del suo show.

"Lasciatemi dire cosa è successo in Italia oggi. Sono stata omaggiata perché un intrattenitore italiano, Fiorello, e il cantante Mahmood, hanno fatto una performance tributo di Sister Art in onore del mio compleanno. Guardate è meraviglioso", ha detto Whoopi Goldberg invitando i presenti a seguire il tributo a lei dedicato. Entusiasta la reazione di Fiorello che sui social ha rilanciato il momento in cui la grande attrice ha citato lui e Mahmood: "Non ci credo", ha scritto lo showman.