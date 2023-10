Flavia Vento racconta: "Ho visto la Madonna, ha scelto me perché sono casta", ma Simona Izzo la gela

Flavia Vento il 3 ottobre ha scritto su X, ex Twitter, di aver visto la Madonna con dodici stelle sopra il capo. Proprio per questa sua dichiarazione è stata chiamata come ospite da Mara Venier. Appena entrata in studio Flavia ha subito iniziato a raccontare di questa apparizione divina.

"È successo il 3 ottobre. Io tutte le mattine vado a passeggiare in questo golf dove c'è una cascata con dell'acqua che sgorga. Io quel giorno mi sono avvicinata di più proprio dove c'è la cascata e ho sentito un profumo di rosa che veniva non so da dove... E poi ho visto una luce fortissima ho chiuso gli occhi e ho visto una signora con un vestito color cielo che aveva sopra il capo 12 stelle e mi ha detto: 'L'umanità ha bisogno di pregare, presto mio figlio tornerà'".

Mara le chiede se queste parole le ha dette in italiano e Flavia ha risposto di sì, a questo punto Simona Izzo gela Vento chiedendole se avesse mangiato. Questa domanda, che presuppone che Vento non fosse totalmente lucida, ha fatto soffrire Flavia che però durante la sua permanenza a Domenica In ha dovuto difendere la sua posizione.

Alla domanda sul perché, secondo lei, la Madonna ha scelto lei, Flavia ha risposto: "Perché ero atea, ora sono molto credente e sono casta da 10 anni". Dopo il racconto Vento ha voluto mostrare un video che aveva fatto il 15 agosto proprio nello stesso parco dove ha poi visto Maria: "Il 15 agosto ho fatto un video, sempre dove mi è apparsa la Madonna, un circolo solare mi seguiva". Nel filmato non si vede nulla di così particolare e infatti, nuovamente, Izzo interviene e sottolinea: "Ma guarda che è un riflesso quello". "No, assolutamente no, mi seguiva", ha ribadito Flavia.

Flavia però qualche anno fa ha anche affermato di aver visto gli alieni, ma questo ovviamente è un'altra cosa e quindi infastidita dal fatto che sia stato paragonato alla visione della Madonna Flavia ha voluto precisare: "Sì è un evento bellissimo. C’è chi mi crede e chi no, è un messaggio che mi ha voluto dare la Madonna, un messaggio di amore e pace”, ha tenuto botta l’ospite".

Dopo il racconto di Flavia Vento la Izzo: " Ma avevi mangiato? Avevi fatto colazione??"

