"Flavio Briatore e l'aiuto a Elisabetta Gregoraci per entrare in Rai"

Che Flavio Briatore sbarcherà in Rai non è una novità, era stato proprio lui a comunicarlo su Instagram. Su Rai2 arriverà The Apprentice, un reality che Flavio già conduceva su Sky. Il settimanale Oggi, nella rubrica a cura di Alberto Dandolo però aggiunge alcuni dettagli. Briatore "ha sempre più potere in Rai. Stimatissimo da Giorgia Meloni e Matte Salvini, amico personale di Matteo Renzi e del manager Lucio presta (da cui Amadeus si è recentemente staccato)" sarebbe riuscito a "favorire l'ascesa della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci sulla seconda rete del Servizio pubblico".

Gregoraci "a partire da inizio anno condurrà il nuovo show comico di Rai 2 Made in Italy, una sorta di spin off del più noto Made in sud". Chissà se dietro a questo presunto aiuto lavorativo ci sia ancora un amore che tenta di rifiorire. Intanto Briatore, Gregoraci e il figlio Nathan Falco hanno trascorso il Natale e il Capodanno insieme in Kenya, facendo sognare i loro fan.