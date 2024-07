Flavio Insinna, fuori dalla Rai dopo trent'anni, rompe il silenzio: le sue parole

Flavio Insinna ha lasciato la Rai per La7. Per la tv di Urbano Cairo condurrà un game show che negli Stati Uniti è molto amato: Family Feud.La versione italiana andrà in onda prima del tg di Enrico Mentana. Brevemente: si tratta di un gioco in cui si sfidano due squadre che sono composte da amici o parenti, o entrambi, che sono chiamate a indovinare le risposte più comuni date durante dei sondaggi di opinione. In Italia il format era già stato provato con i nomi "Tuttinfamiglia" e "Tutti x Uno", i risultati furono discreti. Insinna diventerà, dunque, il nostro Steve Harvey (il conduttore dello show in Usa).

La notizia dell'addio alla Rai è di ieri, ma solo poche ore fa Insinna ha deciso di rompere il silenzio condividendo un tweet. "Ciao Famiglia, prima del nuovo viaggio è bello ringraziare. Grazie Rai, un gigantesco grazie grande così e anche di più". Il nuovo show dovrebbe partire a ottobre, sarà un'estate diversa per il conduttore.

Ciao Famiglia😊prima del nuovo viaggio e’ bello ringraziare. Grazie Rai♥️un gigantesco Grazie♥️Grande così e anche di più ♥️⛵️ pic.twitter.com/kxXtzBFBpV — Flavio Insinna (@insinnaflavio) July 5, 2024

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera