Flavio Insinna a La7? Il conduttore rompe il silenzio dopo l'addio a L'Eredità

Flavio Insinna non sarà più al timone de L'Eredità. Dopo anni di numeri più che soddisfacenti e di grande affetto da parte del pubblico, il conduttore è stato sostituito da Pino Insegno che da gennaio entrerà nelle case degli italiani con il quiz preserale di Rai 1. In queste settimane sul futuro professionale di Insinna si è vociferato molto, sospettando di un passaggio a La7 che il diretto interessato non aveva mai commentato. Fino a oggi, almeno. Perché nel corso della conferenza stampa in Rai per la presentazione della fiction ‘La stoccata vincente’ che andrà in onda domenica i prima serata su Rai1, l'attore ha parlato anche delle indiscrezioni che lo hanno riguardato.

"Un quiz preserale a La7? Rifare me stesso con uno stesso gioco in tv non è nel mio Dna", ha affermato Insinna che così ha smentito i rumors su una possibile conduzione del quiz Lingo presentato da Caterina Balivo fino a qualche mese fa. "La7 non mi ha corteggiato, mi voleva proprio" ha aggiunto. E sulla sua esperienza quinquennale con L'Eredità: "Una cavalcata fantastica", ha confidato, aggiungendo anche la serenità dei suoi rapporti con la Rai con cui - ha precisato - "sento un forte senso di appartenenza".

A questo proposito, sollecitato a commentare la dichiarazione di Pino Insegno che ha parlato di "meritocrazia" riguardo alla scelta che lo ha individuato come nuovo conduttore della trasmissione, Insinna si è limitato a ripercorrere il proprio curriculum teatrale, cinematografico e televisivo e a replicare: "Vado fiero delle cose fatte, c’è sempre da dire grazie alla vita, finché dura... Ma non ne faccio una malattia. Non sono un cassintegrato della Whirpool… E come insegnava Salce, non esistono geni incompresi ma cretini capiti", ha chiosato: "I problemi di lavoro seri purtroppo sono ben altri. Dunque, buona vita a noi, alla Eredità e alla Rai!".