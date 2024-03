"Folle d'Amore - Alda Merini", stasera in tv: la storia vera dietro il film

Presentato in anteprima al Torino Film Festival, Rai 1 trasmette oggi, mercoledì 14 marzo 2024, dalle 21.25, il film "Folle d'amore - Alda Merini". Diretto da Roberto Faenza è un biopic dedicato alla grande poetessa (interpretata da Laura Morante), alle sue grandi opere ma soprattutto alla intensissima vita privata. Ripercorriamo, in breve, la storia di un'artista e donna straordinaria.

La vera storia di Alda Merini

Alda Giuseppina Angela Merini è nata il 21 marzo 1931 a Milano, figlia di Nemo Merini, originario di Brunate e impiegato presso le assicurazioni "Vecchia Mutua Grandine ed Eguaglianza", e di Emilia Painelli, casalinga, Alda è cresciuta in una famiglia di tre figli, tra cui la sorella maggiore Anna e il fratello minore Ezio. Fin dalla sua infanzia ha manifestato una sensibilità e un carattere malinconico, spesso sentendosi isolata e poco compresa dai genitori.

Il suo rapporto con il padre era caratterizzato da affetto e attenzione, mentre quello con la madre era segnato da severità e distacco. Nonostante le difficoltà familiari, Alda si è distinta negli studi elementari, dimostrando un'eccezionale abilità nel campo dell'apprendimento. Nonostante le sue capacità, dopo aver completato la scuola elementare, suo padre la obbligò a frequentare un corso di avviamento al lavoro presso l'Istituto Professionale Femminile Mantegazza.

Durante la Seconda Guerra Mondiale la famiglia di Alda Merini ha vissuto momenti di grande difficoltà, con la casa distrutta da un bombardamento e il successivo trasferimento a Vercelli per tre anni. Dopo il conflitto, la famiglia è tornata a Milano, dove Alda ha continuato a perseguire la sua passione per la scrittura e la poesia. Nonostante le sfide personali e familiari, ha trovato ispirazione nel suo maestro, Giacinto Spagnoletti, che l'ha incoraggiata a coltivare il suo talento letterario. Negli anni successivi, ha iniziato a pubblicare le sue poesie, guadagnandosi il rispetto e l'ammirazione della comunità letteraria.

La vita di Alda Merini è stata indelebilmente segnata anche da periodi di difficoltà emotiva e crisi psicologiche, che l'hanno portato a frequenti ricoveri in ospedali psichiatrici. Nonostante tali difficoltà, ha continuato a scrivere con passione e dedizione, dando voce alle sue esperienze e alle sue emozioni più profonde, alle quali ha donato una significativa aderenza mistica. Nel corso degli anni, ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo contributo alla letteratura italiana, tra cui il Premio Librex Montale. La sua poesia è stata ammirata per la sua profondità emotiva e la sua capacità di comunicare il dolore e la bellezza della vita umana.

La sfera sentimentale di lda Merini è stata turbolenta e drammatica: il suo primo amore fu Giorgio Manganelli, uno scrittore più anziano e già sposato, dal quale la donna fu profondamente attratta nonostante le circostanze. Dopo essere stata lasciata da Manganelli, sposò un altro uomo, Ettore Carniti, ma la relazione fu da litigi e conflitti. Nel frattempo, la sua carriera letteraria, subì alti e bassi e Alda lottò con la sua malattia mentale, che la condusse in un manicomio per dieci anni. Durante questo periodo buio trovò sostegno e guarigione attraverso il dottor Enzo Gabrici, il suo psichiatra, che la incoraggiò a riprendere la sua attività poetica. Grazie alla scrittura, Alda riuscì a trasformare il suo dolore e la sua sofferenza in opere d'arte, vincendo così la sua malattia. Dopo la morte di suo marito Michele Pierri, sposato nel 1984, tornò a Milano, dove continuò a distinguersi come figura di spicco nella vita culturale italiana. Alda Merini morì il 1º novembre 2009, all'età di 78 anni, a causa di un tumore osseo (sarcoma) all'Ospedale San Paolo di Milano.

Dove vedere "Folle d'Amore - Alda Merini" in tv e in streaming

Il film per la televisione "Folle d'Amore - Alda Merini" va in onda mercoledì 14 marzo 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1; ed è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

Stasera e domani in TV