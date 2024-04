"Forte e Chiara", stasera in tv la prima puntata dello show: anticipazioni e ospiti

Attrice, conduttrice e scrittrice, Chiara Francini sale alla ribalta televisiva con uno show che la vede grande mattatrice: in "Forte e Chiara", questo il titolo del programma, in onda su Rai 1 a partire da oggi, mercoledì 10 aprile 2024, dalle 21.30, l'artista mette in scena tutto il suo talento, accogliendo in studio ospiti prestigiosi; in un'atmosfera leggera che non disdegna spunti di riflessione.

Forte e Chiara, le anticipazioni

"Forte e Chiara" è lo show televisivo che porta in prima serata la poliedrica attrice Chiara Francini. Questo one woman show, ispirato all'omonimo romanzo best seller e allo spettacolo teatrale in tournée, promette di essere un viaggio attraverso la vita dell'artista, ma anche un riflesso delle esperienze comuni a tutti noi.

L'attrice, conduttrice e scrittrice toscana sposa il varietà televisivo con entusiasmo, offrendo al pubblico uno spettacolo ricco di emozioni e riflessioni, in una manciata di serate all'insegna dell'autenticità, dove nulla è lasciato al caso e tutto è filtrato attraverso la sincerità del racconto.

In "Forte e Chiara", l'attrice si racconta senza filtri, toccando temi che vanno dall'adolescenza alle gioie e ai dolori della vita adulta. Con uno stile che vuole essere fresco e coinvolgente, capace di portare sul palco la sua storia di ragazza di provincia, diventata volto noto della televisione e del cinema di casa nostra.

Lo spettacolo si sviluppa in tre prime serate, tutte trasmesse in diretta, che, oltre alla schiettezza e il talento della Francini, vedono in scena la presenza di ospiti speciali, tra cui spicca, nel primo appuntamento, il nome del cardinale Gianfranco Ravasi, che si unisce alla conduttrice in un dialogo su temi profondi e attuali. Ma non mancheranno anche volti noti dello spettacolo italiano: nel corso della prima puntata vediamo sfilare personaggi celebri che, proprio come la conduttrice, sfoggiano sangue toscano: parliamo di Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Non mancheranno, comunque, altri prestigiosi ospiti, come Luca Argentero, Laura Chiatti, Barbara Foria, Nino Frassica, Lillo e Marco Masini.

Con uno sguardo ironico e autoironico sulla propria vita, Chiara Francini affronta temi universali con leggerezza e profondità, invitando i suoi telespettatori a guardare dentro di sé e a riconoscere la bellezza e la ricchezza delle proprie esperienze di vita.

Dove vedere Forte e Chiara in tv e in streaming (10 aprile 2024)

La prima puntata del varietà "Forte e Chiara" va in onda oggi, 10 aprile 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

