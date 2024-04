"Forte e Chiara", stasera in tv la seconda puntata dello show: anticipazioni e ospiti

Secondo appuntamento (di tre) per "Forte e Chiara", in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 17 aprile 2024, dalle 21.30. Uno one woman show, dove l'attrice Chiara Francini si racconta, tra storie e curiosi aneddoti. Il tutto in compagnia di prestigiosi ospiti: nel corso di questa sera vedremo, tra gli altri, Mara Venier e Rocco Siffredi.

Forte e Chiara, anticipazioni seconda puntata

"Forte e Chiara" è il titolo di una rubrica che l'attrice Chiara Francini firma, dal dicembre 2021, su Specchio, rivista de La Stampa. Con lo stesso titolo l'artista ha pubblicato nel 2023 un titolo autobiografico, presentato la cui presentazione può ben essere adattata al suo show, in onda su Rai 1 per tre settimane: "«Questo libro è un modo bizzarro di farvi compagnia. Racconta di me e della mia vita, è una storia umana che corre da quando ero un embrione nella pancia della mia mamma, saltella all’infanzia, si precipita all’adolescenza, scruta l’età adulta fino ad arrivare all’attuale Chiara che sono e che vorrei essere, una mamma oppure no".

Dopo il debutto di mercoledì scorso arriva oggi, 17 aprile, il secondo appuntamento di "Forte e Chiara" vede in studio un nuovo e variegato cast di ospiti, ognuno con una propria storia da raccontare. Da Mara Venier, grande "Signora" della televisione italiana, a Rocco Siffredi, noto attore hard, passando per Massimo Lopez e Tullio Solenghi, celebri comici, e Giovanna Botteri, tra le giornaliste più note e apprezzate del nostro panorama, da Diletta Leotta, conduttrice sportiva a Paola Iezzi, cantante e metà del duo Paola e Chiara.

Dal canto suo la Francini, con la sua simpatia e genuinità, guida gli spettatori in un viaggio emozionale attraverso la sua vita e le sue esperienze, condividendo momenti intimi e divertenti; i tutto con il supporto del suo fedele gatto Rollone e dell'affetto delle persone care, in una narrazione senza filtri, capace di toccare temi che vanno dalla alle giovinezza all'età adulta.

Dove vedere Forte e Chiara in tv e in streaming (17 aprile 2024)

La seconda puntata del varietà "Forte e Chiara" va in onda oggi, 17 aprile 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

