Fagnani arriva a Domenica In e intervista Venier, lei frena: "Vengo a Belve, visto che date un sacco di soldi"

Esilarante scambio di ruoli e di programmi televisivi nella puntata di Domenica In di oggi 31 marzo 2024, con lo storico spazio di Rai 1 diventato per qualche minuto quello di Belve e la conduttrice Mara Venier passata nel ruolo di intervistata dalla sua ospite Francesca Fagnani. Per lanciare la nuova attesissima edizione dello show di interviste di Rai 2, infatti, la giornalista si è presentata in studio munita dell'arcinota agendina rossa su cui appunta le domande da rivolgere alle sue "belve", iniziando così a rivolgere le sue domande a Venier che si è prestata con simpatia.

Con tanto di sfondo proprio del programma Belve, la conduttrice ha così iniziato a rispondere alle tipiche questioni poste da Fagnani, partendo dalla sua vena "hippy" in cui ha ammesso di riconoscersi in un passato lontano ("Solo che sto meglio di prima, ora due lire le abbiamo guadagnate", ha spiegato con ironia Mara) fino al suo desiderio di farsi suora non accettato dalla madre: "In famiglia le hanno tarpato le ali come aspirante suora?", la domanda; "Mia madre non ci ha creduto quando ho vinto quel primo premio al catechismo...", la risposta.

Sempre su interrogativo di Fagnani, Mara ha raccontato anche di essere rimasta incinta a 17 anni, di essere stata subito abbandonata dal padre di sua figlia Elisabetta e di aver chiesto la separazione dopo un anno di sua assenza, ma è stato allora che la conduttrice l'ha frenata: "Ma perché ti rispondo... Ma scusa, allora vengo a Belve così me pagano pure visto che date un sacco di soldi!" ha commentato divertita, suscitando le risate di Fagnani e gli applausi del pubblico che apprezzava lo scambio così vivace. "Belve-Domenica In" è comunque proseguito per qualche altro minuto, con i racconti privati di Venier poi interrotti dalla promessa che prima o poi sarà davverpo ospite di Fagnani e del suo programma. Le domande più ficcanti, dunque, sono state rimandate a un secondo momento che, vista la premessa, chissà che non possa arrivare in un futuro non lontano.

Tornando a questa edizione in partenza martedì 2 aprile, Francesca Fagnani ha dato qualche anticipazione sugli ospiti, da Loredana Bertè a Carla Bruni, accennando anche a Fedez che - ha detto - "È stato molto intenso e loquace, molto generoso a raccontarsi". E ancora: "Se mi chiedono prima le domande? Prima tutti, oppure mi chiedevano tagli dopo, ora non più" ha aggiunto, "tutti ormai arrivano con un approccio diverso".