La TikToker vittima di bodyshaming in tv: "Nessuna solidarietà dalla palestra"

Bullizzata in palestra perché sovrappeso. Il video pubblicato sui social qualche giorno fa da Francesca Iovane, in cui si sfogava in lacrime per aver subito bodyshaming, ha fatto il giro del web e indignato l'opinione pubblica.

Francesca, giovane TikToker napoletana, è stata ospite oggi a La volta buona, dove ha parlato ancora di quanto accaduto: "Penso che non tornerò più in quella palestra, perché non mi sento più sicura ad andarci - ha spiegato - Se vado in palestra voglio stare tranquilla e non voglio preoccuparmi. Non posso togliermi la maglietta perché c'è qualcuno che può guardarmi con occhio cattivo. Però non voglio che questo episodio mi fermi e non voglio permettere a queste persone di fermarmi da quello che voglio". E si è fatta una promessa: "Magari cambierà il posto ma io continuerò per la mia strada e non permetterò a queste persone di fermarmi".

Dopo il video si è sollevata un'ondata di solidarietà nei suoi confronti, ma non da parte dei diretti interessati. A domanda diretta di Caterina Balivo, Francesa ha detto: "Nessuno mi ha chiamato da quella palestra. Avevano i miei contatti e penso anche che si ricordino di me, il video ha girato. Non so, forse non hanno avuto il coraggio". La testimonianza di Francesca Iavone è d'esempio per tanti ragazzi e ragazze che si trovano nella stessa situazione, uno stimolo a non abbassare mai la testa davanti a episodi del genere.