L'immunologo Le Foche in diretta a Domenica In: "Noi medici dobbiamo essere più tutelati"

Francesco Le Foche, medico romano e immunologo molto noto al grande pubblico anche per le sue apparizioni in tv, è stato aggredito e picchiato brutalmente da un paziente giovedì scorso. Le Foche è stato ospite di Mara Venier tramite collegamento telefonico ed è stato proprio lui in diretta tv a raccontare cosa gli è successo.

"Volevo salutare tutti i telespettatori di Domenica In, i miei pazienti e tutti i pazienti dei medici", queste le prime parole spese al medico. "Come sto? Adesso mi hanno detto che, dopo i controlli, che l'occhio sta meglio ma è ancora in prognosi riservata per cui dobbiamo aspettare un po' di tempo, Io spero di farcela e mi impegnerò al massimo. Sono al Policlinico Umbero I dove io sono nato come medico, e sono seguito da medici e persone per bene e di altissimo profilo professionale".

"Io credo di essere stata vittima di una persona squilibrata - ha aggiunto Le Foche -, con dei problemi. Questa collega me l'ha mandato per un consulto e poi lui mi chiese di aiutare il suo cane che stava molto male, ma io non potevo aiutarlo... Io ho cercato di togliermi da questa situazione e forse non mi sono mai tolto perché poi ha avuto questo risentimento nei miei confronti, sicuramente ha un disturbo psichico importantissimo". "Lui è un pugile, un buttafuori, così mi ha detto. Io non ricordo nulla, perché ho avuto una contusione improvvisa e per fortuna credo sia arrivato un poliziotto che mi ha sganciato da questo energumeno e queste sono state le cose che sono successe". "Io mi ricordo di aver parlato con delle persone e dopo non ricordo niente. Ho un buco di circa un'ora e mi sono risvegliato che ero in terapia intensiva", ha concluso il suo racconto.

Poi l'immunologo ha voluto lanciare un appello: "Noi amiamo fare il medico e fare il massimo per i pazienti e siamo onorati di essere utili per le persone ma dovremmo essere più tutelati, questo è un caso limite, ma i medici del pronto soccorso, quelli che stanno in prima linea devono essere più tutelati perché sono persone che amano il prossimo".