Franco Di Mare e la malattia: "La cosa più dolorosa è dirlo a chi ami. Giulia è l'amore più importante"

Franco Di Mare ha affrontato l'aspetto più profondo della condizione in cui versa a causa del mesoteliona, la grave forma di tumore che lo ha colpito, in un'intervista al Corriere della Sera. Oltre alla toccante intervista rilasciata a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, infatti, il giornalista 68enne ha ripercorso con la collega Giovanna Cavalli tutte le fasi della malattia, dalla diagnosi alla sua gestione fino all'amarezza per il comportamento che la Rai gli ha riservato. E ha parlato anche delle ripercussioni psicologiche ed emotive che la situazione ha comportato.

"Ero seduto davanti alla sua scrivania. “Houston, abbiamo un problema”, mi disse il professore. “Francesco, non so come dirtelo. In questo momento vorrei tanto essere l’animatore di un villaggio e non un dottore. Hai un mesotelioma. Aggressivo". "Quanto?" "Alto grado"", ha ricordato Di Mare, volto storico della Rai per cui è stato per anni inviato di guerra. "Sapevo bene cos'era. Mi sono piegato in avanti, muto, con le mani sulla testa. E il prof si è incazzato. “Ehi! E che è adesso? Si reagisce, si combatte, vedrai che ce la facciamo”" ha aggiunto: "Ho un tumore che non lascia scampo. Mi resta poco da vivere, quanto non lo so. Però non mollo. Confido nella ricerca".

Tutto è iniziato un pomeriggio di tre anni fa quando ha avvertito "una fitta terribile tra le scapole, una coltellata". Il giornalista credeva fosse un banale dolore intercostale, ma in realtà era il collasso della pleura, uno pneumotorace. Da lì i controlli, le prove di sforzo, lo svenimento, la peggiore delle scoperte: "E infine la diagnosi che non mi lascia scampo", ha proseguito Di Mare, indicando quanto il momento più brutto di questi ultimi tre anni sia proprio riferire alle persone più care la propria situazione, "dover dire a chi ami che il male è curabile ma non risolvibile. Puoi allungare il termine del giorno, non procrastinarlo all'infinito. Il tempo che abbiamo è prezioso, te ne accorgi solo quando te ne stai andando. E decidi di non sprecarne più nemmeno un istante". A questo punto della sua vita, però, Franco Di Mare non ha rimpianti: "No, ho avuto la fortuna di fare il lavoro che sognavo, di vivere cento vite", ha confidato, aggiungendo anche di non odiare il tumore perché "è un aspetto di me, uno dei tanti. Il male fa parte della natura. Ma io non sono la mia malattia".

"Giulia, l'amore più importante"

Nel corso dell'intervista il giornalista ha anche parlato della sua famiglia e degli amici, le persone che più di tutte gli sono accanto in questo momento. "Faccio una vita bellissima, sa? Sto con le persone che amo. Le mie care sorelle. Sono protetto e accudito, mi sento un piccolo sultano. Ci fissiamo sempre col primo amore - il mio, al liceo, fu una ballerina del San Carlo - ma il più importante è l’ultimo, che ti accompagna nei passi finali. Per me è Giulia. Stiamo insieme da otto anni. Tra noi ce ne sono più di 30 di differenza, prima si notava meno", ha affermato. Lei è Giulia Berdini, responsabile dei servizi di ristorazione in Rai con cui è fidanzato dal 2017, a distanza di tempo dalla fine del suo matrimonio con Alessandra Di Mare (dettaglio che lui stesso volle precisare con un post Facebook per sgomberare il campo da ogni illazione).

Quanto agli amici: "Ci vogliamo bene", ha aggiunto: "Vengono a cena. L'altra sera ho cucinato linguine alla salsa di pane con calamaretti spillo. Fame ne ho tanta, con tutto il cortisone che prendo. Gli oncologi mi hanno concesso un calice di vino rosso a sera". Infine, una riflessione sul tempo che passa: "Il 28 luglio compirò 69 anni, ma non so se ci arrivo. Forse sì. Sono sereno, non ho paura" ha concluso Di Mare: "Mi spaventa l'idea della sofferenza, però sono andato a una dozzina di funerali di colleghi più giovani di me. E sono vivo per miracolo. Durante una sparatoria tra bande in Albania, un proiettile mi è passato dietro al collo. Non sono morto perché mi sono chinato a prendere una batteria nella borsa. Mi ritengo un uomo fortunato".