Franco Di Mare: "Tutta la Rai dopo la scoperta della malattia si è dileguata. È ripugnante"

Drammatico il racconto che Franco Di Mare ha rilasciato a Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 28 aprile. "Mi sono preso il mesotelioma, un tumore molto cattivo" ha raccontato a Fabio Fazio lo storico conduttore tv e giornalista, a lungo inviato Rai in teatri di guerra nella ex Jugoslavia. La malattia - ha detto - è "legata alla presenza di amianto nell'aria e si prende tramite la respirazione di particelle di amianto, senza rendersene conto". Ma alla gravità della situazione di salute del giornalista, apparso in video con un respiratore artificiale che "è un tubicino legato a un respiratore automatico e mi permette di respirare in modo forzato, ma mi permette di essere qui a raccontare" - ha spiegato - si è aggiunta anche l'amarezza per il trattamento ricevuto dai suoi colleghi dopo la scoperta del tumore.

"Tutta la Rai. Tutta. Si sono dileguati. Tutti i gruppi dirigenti, non quello attuale, ma quello precedente, quello precedente ancora", ha affermato Di Mare ripercorrendo quanto accaduto nei mesi successivi alla diagnosi: "Posso capire che esistano delle ragioni di ordine legale, sindacale, ma io chiedevo alla Rai lo stato di servizio che è un mio diritto, i posti in cui sono stato, così potevo provare a chiedere alle associazioni di categoria cosa fare… Sono spariti tutti. Se io posso arrivare a capire, e non è che lo debba fare per forza, che possano esistere ragioni legali o sindacali, quello che capisco meno è l'assenza sul piano umano. Persone a cui parlavo dando del tu, perché ero un dirigente Rai, sono sparite, si sono negate al telefono, a me. Come se fossi un questuante. Io davanti a un atteggiamento del genere trovo un solo aggettivo: ripugnante".

“Tutta la Rai dopo la scoperta della malattia si è dileguata”.



- Franco Di Mare a #CTCF sul Nove pic.twitter.com/flJMaCk3vo — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 28, 2024

Franco Di Mare e la malattia: "Si prende perché si respirano particelle di amianto senza rendersene conto"

Durante il colloquio con Franco Di Mare, Fabio Fazio ha ricordato come sabato 27 aprile ricorresse la giornata dei lavoratori vittime dell'amianto. Il giornalista ex inviato Rai ha così collegato la sua malattia ai tanti servizi da inviato di guerra, soprattutto nella ex Jugoslavia: "Si prende perché si respirano particelle di amianto senza rendersene conto: una fibra di amianto è 6mila volte più piccola e leggera di un capello. Una volta liberata nell’aria non si deposita più per terra, uno la respira senza rendersi conto". Di Mare ha comunque voluto lanciare un messaggio di speranza: "Non è vero che domani non ci siano possibilità, al momento no. Non bisogna buttarsi giù, lo dico agli ammalati di questo stesso tumore che ho io, che si può andare avanti con ragionevoli speranze che ci sia una soluzione e che non sia così lontana". E ancora: "Io ho avuto una vita bellissima, le memorie che ho sono piene di vita, non mi voglio fossilizzare attorno all'idea della morte ma all'idea che c'è una vita, anche tutti i giorni. Quello che mi spiace tanto è scoprirlo solo adesso", ha aggiunto: "Non è ancora tardi, non è ancora finita. Come diceva Boškov, la partita finisce quando l'arbitro fischia e il mio arbitro non ha fischiato ancora".