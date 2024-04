Franco Di Mare, i messaggi dopo l'intervista. Sandro Ruotolo: "Sì, la Rai è ripugnante"

Il nome di Franco Di Mare resta in tendenza social dopo la toccante intervista rilasciata ieri a Che Tempo Che Fa. Il racconto della gravissima malattia con cui convive da tempo, un mesatelioma legato all'esposizione prolungata all'amianto, ma anche la totale indifferenza ricevuta da parte della Rai - il cui atteggiamento ha definito con il durissimo aggettivo di "ripugnante" - sono i contenuti commentati dagli utenti colpiti dalla storia umana di un professionista che ha scritto pagine importanti anche come inviato di guerra.

Anche esponenti della politica hanno voluto esprimere pubblicamente il loro sostegno a Franco Di Mare. Tra loro il giornalista e senatore del Pd Sandro Ruotolo che avuto parole di solidarietà per lui e di forte disapprovazione per la Rai. "Caro Franco Di Mare, sapevamo che stavi poco bene ma non sapevamo che avevi un mesotelioma, il tumore di chi respira amianto", si legge nella lettera pubblicata su Facebook: "Tu che sei stato nei teatri di guerra per la Rai, di amianto ne hai respirato tanto. La tua denuncia su come la Rai ti abbia lasciato solo è senza appello. La tua è una delle malattie che la giurisprudenza non ha dubbi a riconoscerla come professionale. La tua amarezza è la nostra amarezza. Il tuo lavoro da inviato come quello di tanti altri inviati di guerra da senso al servizio pubblico. Le tue dirette, le tue inchieste sono state le prove che non possono essere contestate. Caro Franco, ti siamo vicini, te lo dico a nome della comunità del Partito Democratico che rappresento come responsabile informazione e cultura. Hai detto che la Rai non risponde neanche alle tue e-mail. Sì, è ripugnante".

Anche il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, ha mostrato solidarietà: "A Franco Di Mare va tutto il nostro sostegno e il nostro appoggio. La sua bellissima per quanto triste testimonianza ci ha colpito. La sua voglia di vivere è un esempio per tutti. Sono certo, conoscendo l'amministratore delegato della Rai, Sergio, che l'azienda gli starà vicino. Da credente spero vivamente che questo straordinario giornalista possa vincere questa battaglia. E dinanzi alla sua testimonianza mi sento piccolo". E ancora: "Quanto accaduto all'amico e straordinario giornalista Franco Di Mare, le sue parole, la sua grande dignità toccano il cuore. Da Napoli tutto il calore e la vicinanza che merita!" ha scritto su X il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Anche l'ex sottosegretario all'Economia, Alessia Morani, è intervenuta con un post: "Stasera in Tv Franco Di Mare ha dato una grande lezione di dignità. Fossi nei dirigenti Rai mi vergognerei molto"; così come la giornalista di La7 Gaia Tortora: "Che vergogna. Vergognatevi ma tanto".

