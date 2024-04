Franco Di Mare, qualcosa si muove alla Rai. Roberto Sergio: "Gli sono vicino umanamente"

Una risposta rimasta in sospeso per quasi due anni che potrebbe trovare soluzione dopo che Franco Di Mare ha deciso di raccontare pubblicamente la sua precaria condizione di salute. In diretta a Che tempo che fa e in un'intervista al Corriere della Sera ha parlato della diagnosi di mesotelioma pleurico, un tumore subdolo e per cui non ci sono cure. "Questo tumore molto cattivo si prende perché si respirano particelle di amianto senza saperlo e una volta liberata nell’aria la fibra ha un tempo di conservazione lunghissimo", ha rivelato nel salotto di Fazio ricordando quando è stato inviato, per la Rai, a Sarajevo nei primi anni ’90, così come negli altri conflitti in cui venivano usati i proiettili all’uranio impoverito i quali causavano esplosioni che liberavano nell’aria particelle di amianto.

Di Mare ha denunciato i precedenti dirigenti della Rai, colpevoli di aver totalmente ignorato le sue richieste per ottenere lo "stato di servizio" ovvero la certificazione con tutte le missioni effettuate nel corso degli anni per poi poter chiedere i danni. Dopo che la notizia ha fatto il giro di tutta Italia ecco che è arrivata la risposta da Roberto Sergio, attuale amministratore delegato della Rai. Su Facebook Sergio ha scritto: "Franco Di Mare riceverà a brevissimo quanto richiesto negli anni passati. Confermo che non ero informato fino ai resoconti stampa di lunedì mattina dello stato di salute del collega e delle sue reiterate richieste. Gli sono vicino umanamente".