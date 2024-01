Freedom - Oltre il confine, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni

Roberto Giacobbo inaugura oggi, lunedì 15 gennaio 2024, a partire dalle 21.25 su Italia 1, il debutto stagionale di "Freedom - Oltre il confine", programma che racconta storie eccezionali, mostrando luoghi che risaltano leggende millenarie, racconti ignoti ai più, segreti celati per anni e anni. Il tutto filtrato attraverso riprese suggestive e parole di importanti personalità.

Freedom - Oltre il confine: le anticipazioni del 15 gennaio

La prima puntata del 2024 di "Freedom - Oltre il confine" comincia con un'immersione nell'antichità romana, esplorando il mondo dei gladiatori che si sfidavano nel Colosseo a Roma. La narrazione si sposta nel criptoportico orientale del Colosseo, un passaggio che collegava l'Arena al quartiere delle palestre di Domiziano, con attenzione al materiale della mostra "Gladiatori nell’Arena. Tra Colosseo e Ludus Magnus". Successivamente, il programma si trasferisce in Puglia per una storia unica: la scoperta delle Grotte di Castellana. Con un permesso speciale, la squadra di "Freedom" ha accesso a una sezione della grotta non aperta al pubblico, offrendo uno sguardo esclusivo su questo dedalo di corridoi che continua a stupire i visitatori. La narrazione prosegue in Grecia, ad Atene, per raccontare la storia del Meccanismo di Antikythera, considerato il primo computer della storia. Attraverso una visita al Museo Archeologico Nazionale di Atene, Giacobbo esplora questo oggetto straordinario risalente a oltre 2.000 anni fa, capace di prevedere i movimenti del Sole, dei pianeti e della Luna. A Caprera, in Sardegna, lo spettatore viene condotto nella casa di Giuseppe Garibaldi, eroe dell'indipendenza italiana. La narrazione offre una visione intima della vita di Garibaldi, esplorando l'edificio principale, il mausoleo e utilizzando oggetti personali, documenti storici e testimonianze. Infine, "Freedom" approfondisce l'UFO di Mussolini, svelando nuove rivelazioni da fonti dei servizi segreti USA. Nel 1933, un Velivolo Non Convenzionale è ritrovato a Magenta, vicino a Milano, e il programma verifica l'esistenza dei documenti dell'epoca presso l'Archivio di Stato di Milano e nel polo tecnologico di Sesto Calende, dove l'UFO sarebbe stato nascosto e studiato. "Freedom - Oltre il confine" promette dunque, anche in questa nuova edizione un mix avvincente di storia, esplorazione e rivelazioni, offrendo uno sguardo approfondito su luoghi e storie che spaziano dall'antichità romana all'ufologia nel contesto italiano.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (15 gennaio 2024)

La prima puntata stagionale di “Freedom - Oltre il confine” va in onda oggi, lunedì 15 gennaio 2024, su Italia 1 a partire dalle 21.25. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

