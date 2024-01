"Fuori dal coro" con Mario Giordano, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni

Mario Giordano torna questa sera su Rete 4 con la consueta carica provocatoria che lo contraddistingue, con una nuova puntata del suo "Fuori dal coro"; il programma d'approfondimento ha tenuto banco anche nel corso delle festività e si appresta ad un 2024 ricchissimo di argomenti, scoop e polemiche.

Nell'odierno appuntamento, "Fuori dal coro" dedica ampio spazio all'analisi della criminalità organizzata, esaminando reportage che spaziano dal nord al sud dell’Italia. A Milano, il focus sarà sul fenomeno delle baby gang, mentre passando a Roma si indagherà sull’influenza del clan dei Casamonica sul territorio; e, ancora, spostandoci in Calabria si esploreranno i presunti legami tra alcuni gruppi rom e la ‘ndrangheta.

La serata sarà arricchita da un'inchiesta approfondita sulla sanità pubblica, mettendo in risalto la presenza, nei vari ospedali, di personale medico a gettone che talvolta sembra non rispettare gli standard di qualità adeguati. Inoltre, sarà presentata un'analisi critica sulle Case di comunità sparse sul territorio, evidenziando i casi in cui sembrano non funzionare in modo ottimale.

Il programma condotto da Mario Giordano vola anche all'estero, per offrire uno sguardo sulla Germania, scossa dallo sciopero degli agricoltori: un evento che sta scuotendo molto la società tedesca, al punto che potrebbe mettere in difficoltà sia la nazione stessa che l'intera Europa.

Infine, cavallo di battaglia del programma, saranno forniti tutti gli aggiornamenti relativi alle indagini sui ladri di case.