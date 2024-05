"Fuori dal coro" con Mario Giordano, stasera in tv: le anticipazioni e gli argomenti del 22 maggio

Il nuovo appuntamento con "Fuori dal coro", il programma condotto da Mario Giordano in prima serata su Rete 4, fornisce ampio spazio a un'inchiesta che analizza il sistema sanitario nazionale. Il tema è stato al centro dell'attenzione del programma per diverso tempo, portando molte regioni ad attivarsi per riconoscere il rimborso ai pazienti costretti a rivolgersi alle strutture sanitarie private. In particolar modo, vengono raccontate le difficoltà affrontate da alcuni genitori nella ricerca di visite mediche urgenti per i loro bambini: mettendo in luce le carenze (e i possibili programmi) del sistema pubblico.

Un altro focus della serata è dedicato a un'analisi dettagliata sulla gestione dei fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nello specifico si parla dei casi di frode emersi recentemente in Abruzzo e Veneto, con analisi sulle modalità con cui i fondi vengono utilizzati e le problematiche legate alla loro corretta destinazione.

Il programma condotto da Mario Giordano intraprende poi un viaggio nel mondo delle comunità islamiche, sia in Italia che in Germania. Per quanto concerne la nostra nazione si riflette sulla poligamia, con la presentazione di documenti inediti, e sulla proliferazione di moschee abusive a Roma. In Germania, invece, il focus è incentrato su una manifestazione tenutasi ad Amburgo a fine aprile, durante la quale alcuni gruppi hanno richiesto l'istituzione di un Califfato, sollevando preoccupazioni sulla radicalizzazione.

Come sempre "Fuori dal coro" fornisce aggiornamenti sugli sviluppi legati ai ladri di case, con un approfondimento sulle strategie adottate dalle forze dell'ordine e dalle vittime per affrontare questo crescente fenomeno.