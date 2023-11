Fuori dal coro, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, 22 novembre 2023, a partire dalle 21.20 su Rete 4, una nuova puntata di "Fuori dal coro". Il programma di Mario Giordano dedica ampio spazio alla vicenda che sta monopolizzando l'attenzione mediatica in questi giorni: l'omicidio della giovane Giulia Cecchettin. Non manca un ampio spazio sull'economia, che evidenzia la frattura tra benestanti e poveri.

Fuori dal coro: anticipazioni del 22 novembre

La tragica vicenda di Giulia Cecchettin, la giovane di 22 anni originaria di Vigonovo morta per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta, è al centro di un approfondimento durante l'odierno appuntamento con "Fuori dal coro". Oltre a riassumere le tappe più importanti di un femminicidio che ha monopolizzato l'attenzione mediatica, colpendo nel profondo l'intera nazione, Mario Giordano prova a gettare luce sull'aspetto critico della certezza della pena nel contesto italiano, evidenziando come episodi di questa portata possano sollevare interrogativi significativi sulla durata e sull'efficacia delle condanne per reati così gravi. Le ultime notizie ci dicono che senza l'aggravante della premeditazione Turetta rischia 22 anni; ma si pensa già alla possibilità di richiedere una perizia psichiatrica, che cambierebbe ulteriormente il discorso.

Voltando pagina, la trasmissione di Rete 4 offre un'analisi economica approfondita che si concentra sull'evidente divario - in costante crescita - tra le fasce economiche del paese. Utilizzando i dati Istat che rivelano che uno su quattro italiani è attualmente a rischio povertà o esclusione sociale, Giordano vuole scardinare le cause profonde di questa disuguaglianza sempre più marcata. L'approfondimento mira a offrire una visione completa delle sfide economiche che la popolazione italiana deve affrontare, suscitando riflessioni sulle necessarie riforme delle politiche sociali ed economiche al fine di ridurre tali disparità e migliorare complessivamente le condizioni di vita della popolazione.

"Fuori dal coro" parla anche delle attività criminali legate ai furti in abitazioni, un tema centrale per la trasmissione. Per finire, un focus è riservato alla problematica dell'evasione fiscale e delle truffe, esaminando il caso di Mago Candido, un cartomante condannato per truffa aggravata, al quale la Guardia di Finanza ha sequestrato auto, case e conti; e quello di un barbiere nel Catanese, responsabile di un'evasione fiscale pari a 700mila euro.

Dove vedere Fuori dal coro in tv e in streaming (22 novembre)

La nuova puntata di "Fuori dal coro" va in onda oggi, mercoledì 22 novembre 2023, a partire dalle 21.20 su Rete 4. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

