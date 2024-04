"Fuori dal coro" con Mario Giordano, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera

Va in onda oggi, mercoledì 24 aprile 2024, un nuovo appuntamento con "Fuori dal coro", il programma condotto da Mario Giordano e trasmesso da Rete 4 a partire dalle 21.20. Si parla dei problemi legati al sistema sanitario nazionale, ma anche di lavoro e criminalità organizzata.

Fuori dal coro: anticipazioni del 24 aprile 2024

Mario Giordano approfondisce il tema del sistema sanitario nazionale, evidenziando le difficoltà che spesso incontra nel soddisfare le esigenze dei cittadini. Recenti sondaggi evidenziano una crescente insoddisfazione tra gli italiani riguardo al SSN, con quasi il 90% che segnala tempi di attesa eccessivi per le visite mediche, gli esami diagnostici e le liste d'attesa chirurgiche. In particolare, emerge che quasi sette italiani su dieci trovano difficile accedere a uno specialista, mentre la metà lamenta la difficoltà nel trovare medici competenti. Anche la distribuzione geografica e le condizioni di salute influenzano le opinioni: le persone del Sud Italia e delle Isole, gli anziani e coloro con malattie croniche riportano livelli più elevati di insoddisfazione. A seguire, un reportage sulla criminalità organizzata: il racconto di "Fuori dal coro" si muove lungo lo stivale e, da Crotone a Milano, indaga sui legami tra la ‘ndrangheta e alcune minoranze. Un nuovo servizio sarà dedicato alla problematica del lavoro sommerso nella città di Roma, dove molte risorse umane vengono sfruttate e retribuite in modo inadeguato, sollevando in tal modo interrogativi sulle condizioni lavorative e sui diritti dei lavoratori. Nel corso della puntata, infine, si tornerà sui ladri di case. Riflettori puntati su Napoli dove gli abusivi sono arrivati ad occupare perfino Castel dell’Ovo, il castello più antico della città di Napoli, simbolo locale situato tra i quartieri di San Ferdinando e Chiaia, di fronte a via Partenope.

Dove vedere Fuori dal coro in tv e in streaming (24 aprile)

La nuova puntata di "Fuori dal coro" va in onda oggi, mercoledì 24 aprile 2024, a partire dalle 21.20 su Rete 4. Il programma è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

