"Fuori dal coro" con Mario Giordano, stasera in tv: le anticipazioni e gli argomenti del 29 maggio

La nuova puntata di "Fuori dal coro" presenta un approfondito servizio sull'inchiesta del sistema sanitario italiano, evidenziando le difficoltà che i cittadini affrontano nel cercare cure. Indipendentemente dall'età dei pazienti, le lunghe liste d'attesa e la chiusura delle agende da parte di diverse Asl penalizzano innanzitutto le famiglie meno agiate, costrette talvolta ad affrontare malattie e patologie serie. Il programma di Rete 4 racconta le storie di chi lotta quotidianamente per ottenere i trattamenti necessari, mettendo in luce le criticità del sistema.

Un altro tema centrale del programma riguarda la sicurezza pubblica, con un focus sul recente caso di cronaca avvenuto a Roma, dove una donna di 81 anni è stata tragicamente uccisa da un proiettile vagante durante un regolamento di conti tra bande in pieno giorno. Questo drammatico episodio ha generato una discussione più ampia sulle problematiche legate alla sicurezza nelle città italiane: si esamina, a tal proposito, l'efficacia delle misure di prevenzione e repressione della criminalità.

Mario Giordano affronta poi il tema dell'integrazione delle comunità islamiche in Italia, partendo dal controverso caso degli studenti esentati dallo studio della Divina Commedia, passando per le condizioni delle donne musulmane all'interno di alcuni gruppi radicalizzati in Emilia-Romagna. Le tante tensioni culturali presenti nel paese nascondono tante storie di inclusione e di esclusione.

Come d'abitudine si torna a parlare del fenomeno dei "ladri di case", concentrandosi stavolta sugli sviluppi recenti dell'aggressione avvenuta a Firenze, dove una famiglia di occupanti abusivi ha attaccato una troupe della trasmissione di Rete 4. Saranno mostrati nuovi dettagli e testimonianze su questo episodio, e si esploreranno le problematiche legate all'occupazione abusiva e le difficoltà dei legittimi proprietari nel riappropriarsi delle loro abitazioni.