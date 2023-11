Fuori dal coro, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni

Mario Giordano conduce, con la solita verve polemica, una nuova puntata di "Fuori dal coro", il talk show prodotto dalla testata giornalistica Videonews, in onda su Rete 4 dal settembre del 2018 (prima in fascia preserale poi, dal 2019, in prima serata).

L'odierno appuntamento con la trasmissione esamina gli argomenti legati alla mancata integrazione, un problema che coinvolge talvolta anche le seconde generazioni, soprattutto nelle periferie. Attraverso numerose testimonianze, le telecamere di "Fuori dal coro" attraversano alcuni quartieri milanesi e si spingono fino a Crépol, in Francia, per indagare su un tragico episodio in cui un gruppo di giovani provenienti dalle banlieue ha perpetrato un attacco con coltelli e accette al termine di una festa paesana, causando venti feriti e la morte di un giovane.

Durante la serata, ampio spazio alle controversie politiche scaturite dopo l'assalto alla sede di Pro Vita & Famiglia a Roma, avvenuto nel contesto delle manifestazioni contro la violenza sulle donne dello scorso sabato.

Il focus del programma si sposta poi sulle complesse questioni economiche di casa nostra, analizzando nello specifico la disparità tra poveri e ricchi, con molte famiglie che si trovano quotidianamente a fronteggiare notevoli difficoltà, mentre, dall'altra parte, il mercato del lusso sembra prosperare senza conoscere crisi.

Infine, non mancheranno gli aggiornamenti sul fronte dei furti in casa, offrendo al pubblico una panoramica completa degli ultimi sviluppi in questo tema tanto caro a Mario Giordano e alla sua squadra.