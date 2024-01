"Fuori dal coro" con Mario Giordano, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni

Nel primo appuntamento del 2024 di "Fuori dal Coro", in onda oggi, mercoledì 3 gennaio, su Rete 4, l'ineffabile Mario Giordano non si risparmia e ci guida in un'approfondita esplorazione delle frodi che si celano dietro il velo dei settori finanziari, spirituali e sanitari, orchestrate da individui che si autoproclamano guru. Si prova dunque ad analizzare i vari fenomeni e di smascherare imbroglioni che - in alcuni casi in modo furbo e impercettibile, in altri con modalità più grossolane - si approfittano di onesti cittadini.

La serata si apre con un ampio reportage sugli scontri avvenuti durante la notte di Capodanno a Milano, un evento che ha destato preoccupazione e incuriosito l'opinione pubblica. Attraverso un'analisi, esploreremo le presunte responsabilità di alcune baby gang coinvolte, gettando luce sulle dinamiche e le implicazioni sociali di tali episodi.

Il programma si sposta poi su un focus incentrato sull'analisi dell'industria legata al mondo green, esplorando le sue sfaccettature e mettendo in risalto le possibili conseguenze che questa potrebbe avere sul paesaggio e il territorio italiano. Un viaggio nell'ecosistema delle iniziative sostenibili che promette di fornire spunti interessanti e varie riflessioni.

Infine, la trasmissione concluderà offrendo tutti gli aggiornamenti più recenti in merito alle attività dei ladri di abitazioni, mantenendo il pubblico costantemente informato sulle dinamiche in evoluzione in questo delicato ambito, particolarmente caro al programma condotto da Mario Giordano.