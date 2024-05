È morto Gaetano Di Vaio

Il produttore e attore napoletano Gaetano Di Vaio è morto. Aveva 56 anni. Di Vaio era ricoverato all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania (Napoli). Lo scorso 16 maggio era caduto dalla moto che guidava mentre percorreva via Santa Maria a Cubito a Qualiano, comune in provincia di Napoli.

Un passato da ragazzo di strada, la vita di Di Vaio, originario di Piscinola, quartiere nella periferia nord di Napoli, era considerata una storia di riscatto. Figlio di un custode di scuola e messo in collegio dai 7 ai 14 anni per le cattive condizioni economiche della famiglia, era stato vittima di soprusi e violenze. Diventa tossicodipendente e finisce per rapina e spaccio da ragazzo in carcere, dove pero' studia e decide di diventare operatore sociale. Poi la svolta. Nel 2001, dopo essere uscito dall'istituto di pena nel 1998, entra nella compagnia teatrale di Peppe LAnzetta, e due anni dopo fonda Figli del Bronx, diventata poi casa di produzione cinematografica. Nel 2013 pubblica per Einaudi un libro autobiografico insieme a Giudo Lombardi, scrittore e regista, di cui produrrà 'La Bas' Leone del futuro a Venezia. In carriera, ha raccontato il disagio sociale e la lotta alla criminalità ed era un punto di riferimento per molti giovani cineasti napoletani.

Celebre anche la sua interpretazione, come attore in Gomorra la serie, nelle vesti del 'baroncino', del gruppo di fuoco di don Pietro Savastano.