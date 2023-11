Gassmann, addio ai Bastardi di Pizzofalcone? Il messaggio è una doccia gelata per i fan

Due anni di attesa per vedere su Rai1 la quarta stagione, e adesso l'appuntamento con I Bastardi di Pizzofalcone sta già volgendo al termine. Ieri sera è andata in onda la terza puntata - che ha stravinto la sfida degli ascolti tv - e ora manca solo il capitolo finale, lunedì 13 novembre.

Non ci sono notizie ufficiali sul futuro della fiction, basata su una serie di romanzi di Maurizio de Giovanni e amatissima dal pubblico, ma il tweet di Alessandro Gassmann - che interpreta fin dalla prima stagione il protagonista, l'ispettore Lojacono - è una doccia gelata per i fan. "Lunedì prossimo si chiude la quarta stagione" ha scritto subito dopo la puntata di ieri sera, aggiungendo: "Abbiamo iniziato a raccontare le avventure di questo commissariato nel 2017. 22 storie, sette anni di lavoro, siamo diventati amici, quasi una famiglia. Non so se ci sarà una quinta stagione, ma comunque grazie a tutti: troupe, produttori, colleghi, e un grazie particolare a Maurizio de Giovanni, senza il quale tutto questo non sarebbe esistito. Grazie al pubblico numeroso e a Napoli, la vera protagonista con tutti noi. A lunedì prossimo".

Un messaggio che ha il sapore di congedo. Un presunto addio che Gassmann avrebbe preferito scrivere appositamente quando manca ancora una puntata, proprio per non rubare la scena al finale. "Non potete abbandonarci così" scrivono in molti, sperando in una quinta stagione, ma comunque andrà non ci sono dubbi, fa notare un follower: "A mani basse una delle fitction Rai più belle".