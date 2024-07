Generazione di Fenomeni, il documentario sulla nazionale italiana di pallavolo stasera in tv: le anticipazioni

A pochi giorni prima dell'inizio delle Olimpiadi di Parigi, Rai 2 trasmette oggi, 23 luglio, dalle 21.20, "Generazione di Fenomeni. La miglior squadra di pallavolo del XX secolo", un documentario che celebra la leggendaria nazionale italiana di pallavolo degli anni '90. Questo straordinario gruppo di atleti ha conquistato per tre volte consecutive il titolo di campione del mondo e nel 2001 è stato ufficialmente riconosciuto come la squadra di pallavolo più forte del XX secolo.

"Generazione di Fenomeni": le anticipazioni

"Generazione di Fenomeni" è stato scritto da Paolo Borraccetti e Filippo Nicosia, da un'idea di Andrea Zorzi, e diretto da Paolo Borraccetti. Il documentario è una produzione di Dinamo in collaborazione con Rai Documentari, con il Patrocinio di Coni e Fipav. Ne nasce un lavoro che non si limita a ripercorrere i successi sportivi, ma offre uno sguardo intimo e dettagliato su un gruppo di atleti che hanno rivoluzionato la pallavolo italiana e mondiale.

La nazionale italiana di pallavolo degli anni '90 è diventata un'icona dello sport grazie a una serie di trionfi senza precedenti. Sotto la guida del leggendario allenatore Julio Velasco, la squadra ha vinto i Campionati del Mondo nel 1990 e nel 1994, e con il brasiliano Bebeto nel 1998, stabilendo un record mai eguagliato prima. Oltre ai titoli mondiali, l'Italvolley ha conquistato, nella sua epoca d'oro, tre ori europei e sette edizioni della World League.

Il documentario è un racconto corale, arricchito da repertori inediti, alcuni dei quali girati dagli stessi giocatori durante le trasferte. La narrazione affronta l'unione e l'amicizia di un gruppo di sportivi straordinari, uniti sotto la guida di un allenatore fuori dal comune, Julio Velasco. Il loro viaggio ha trasformato la cultura sportiva italiana, portando la nazionale a dominare la scena mondiale per oltre un decennio.

Il racconto, comunque, non si limita ai successi, ma include anche le delusioni, come le due finali olimpiche perse nel 1992 e nel 1996; quest'ultima sfuggita contro l'Olanda, al tie-break decisivo. Questi momenti, sia di gloria che di sconforto, sono l'asse temporale su cui si sviluppa la narrazione, offrendo un ritratto a tutto tondo dei protagonisti.

I nomi di questi atleti sono entrati nella leggenda: Andrea Anastasi, Davide Bellini, Lorenzo Bernardi, Vigor Bovolenta, Marco Bracci, Luca Cantagalli, Mirko Corsano, Alessandro Fei, Ferdinando De Giorgi, Claudio Galli, Andrea Gardini, Andrea Giani, Giacomo Giretto, Pasquale Gravina, Andrea Lucchetta, Stefano Margutti, Marco Martinelli, Roberto Masciarelli, Marco Meoni, Michele Pasinato, Gilberto Passani, Damiano Pippi, Simone Rosalba, Andrea Sartoretti, Paolo Tofoli, Fabio Vullo, Andrea Zorzi.

Dapprima sotto la guida di Julio Velasco (1989-1996), poi con Bebeto (1996-1999) e infine con Andrea Anastasi (1999-2002), l'Italvolley ha infranto il dominio dei Paesi dell'Europa orientale. Tra il 1989 e il 2000, ha raccolto una serie di successi senza precedenti. Il termine "Generazione di Fenomeni" è stato coniato nel 1994 dal giornalista televisivo italiano Iacopo Volpi, riprendendo il titolo di una canzone del 1991 degli Stadio. Questo appellativo è diventato sinonimo di un gruppo di atleti che hanno segnato un'epoca.

Dove vedere "Generazione di Fenomeni"

Il documentario "Generazione di Fenomeni" va in onda martedì 23 luglio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 2; ed è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

