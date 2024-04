Geppi Cucciari e la risposta a Bruno Vespa: "Sette donne per parlare di impotenza maschile"

In uno studio che per qualche minuto somigliava molto a quello di Porta a Porta, Geppi Cucciari, nel suo Splendida Cornice, ha risposto a Bruno Vespa e alla sua scelta di dialogare sull'aborto insieme a sei ospiti uomini. E così la comica ha deciso di commentare l'impotenza maschile con sei ospiti donne.

Il tavolo al femminile ha dibattuto sulla possibile correlazione tra il possedere macchinoni e l'impotenza. "Comprarsi un suv può essere un rimedio efficace contro l’impotenza maschile?", ha domandato seria Cucciari alle ospiti in studio. Sedute al tavolo c'erano l’attrice Valeria Solarino, la presidente della Fondazione Diversity Francesca Vecchioni, l’avvocata Ester Viola, l’attrice Federica Fracassi, l’analista politica Martina Carone e, infine, l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli-Finzi. Tutta la discussione, che è partita proprio dalla domanda della presentatrice, è ruotata attorno al luogo comune secondo cui gli uomini compenserebbero le proprie insicurezze sessuali con macchine grosse e costose, come i suv. In conclusione le sette donne hanno anche ironizzato su un'immaginaria misura economica adottata dal governo per gli uomini che desiderassero comprare due o tre suv a testa per compensare i disagi dell'impotenza.